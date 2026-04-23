Cómo registrarse en RNE para dejar de recibir llamadas y mensajes de texto al celular de spam comercial

El aumento de llamadas comerciales, correos promocionales y mensajes de texto ha llevado a muchos usuarios a buscar alternativas para frenar este tipo de contactos, como aplicaciones que en muchos casos suelen ser de terceros (no recomendadas por expertos), como también a tener que esperar a que finalicen estas llamadas para poder continuar usando el celular.

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Ahora, en Colombia, existe una herramienta oficial que permite tomar el control de esta situación: el Registro Nacional de Exclusión (RNE), un mecanismo gratuito que ayuda a limitar la publicidad directa.

Un registro para decir “no” a la publicidad

El RNE permite a los ciudadanos solicitar que su número telefónico o correo electrónico sea excluido de bases de datos utilizadas con fines comerciales. Esto significa que empresas, operadores y proveedores de contenido deben abstenerse de enviar mensajes promocionales o realizar contactos publicitarios una vez se haya realizado la inscripción.

“La Resolución CRC 5050 de 2016 establece que los usuarios pueden inscribir gratuitamente el número de su línea celular en el RNE para evitar la recepción de mensajes cortos de texto (SMS) con fines publicitarios o comerciales”, explica la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

Una vez inscrito, se deben detener los contactos comerciales al usuario. Foto: Getty Images / Canva

La normativa vigente amplió este derecho, incluyendo no solo los tradicionales mensajes SMS, sino también llamadas telefónicas, correos electrónicos y comunicaciones a través de aplicaciones de mensajería.

Paso a paso para realizar la inscripción

La CRC también señaló que “de conformidad con la Ley 2300 de 2023, cualquier consumidor podrá inscribirse en el RNE para solicitar su exclusión de ser contactado para fines comerciales y publicitarios a través de mensajería por aplicaciones web, correo electrónico y llamadas telefónicas”.

Ante ello, el proceso es sencillo y no tiene costo. El usuario debe ingresar a la plataforma habilitada para el RNE y crear una cuenta utilizando un correo electrónico válido. Posteriormente, podrá registrar el número de celular, línea fija o dirección de correo que desea proteger.

Según la CRC, el registro es gratuito y evita mensajes publicitarios al celular. Foto: CRC

Es importante tener en cuenta que solo el titular del servicio puede hacer la solicitud. Una vez completado el registro, las empresas cuentan con un plazo de hasta cinco días hábiles para dejar de enviar comunicaciones comerciales por mensaje de texto.

Lo que sí y lo que no bloquea el RNE

Aunque el registro reduce significativamente la publicidad, no elimina todo tipo de mensajes. Por ejemplo, los operadores pueden seguir enviando notificaciones relacionadas con la prestación del servicio, como alertas de facturación o avisos técnicos, siempre que no impliquen un costo adicional.

Asimismo, si el usuario autorizó previamente el envío de publicidad o decide hacerlo después de registrarse, podrá seguir recibiendo ese contenido específico.

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Derechos adicionales del usuario

El RNE también permite a las personas gestionar su información personal. En cualquier momento, el usuario puede solicitar la actualización, corrección o eliminación de sus datos en las bases utilizadas con fines comerciales.

De igual forma, si cambia de opinión, tiene la opción de retirar su número o correo del registro sin costo, proceso que se hace efectivo en el siguiente día hábil.