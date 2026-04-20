Las llamadas spam ya no serán un problema: el nuevo prefijo que ayudará a bloquearlas sin necesidad de responder

Para muchas personas, recibir llamadas de números desconocidos se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza. En la mayoría de los casos, no solo se trata de posibles intentos de estafa, sino también de empresas que contactan con fines comerciales, interrumpiendo la jornada de quienes están trabajando o llevando a cabo otras actividades.

Ya no más llamadas ‘spam’ en su celular: esto es lo que debe decir de ahora en adelante para que no lo vuelvan a contactar

A este fenómeno se le conoce como llamadas spam. Este término hace referencia a toda comunicación telefónica no solicitada por el usuario, generalmente con fines comerciales, publicitarios o incluso fraudulentos. Estas llamadas suelen provenir de empresas, centros de atención telefónica o sistemas automatizados que buscan captar la atención sin el consentimiento previo de la persona.

Se trata de una problemática que ha ido en aumento con el tiempo y que resulta cada vez más molesta para millones de usuarios, quienes se ven obligados a contestar o rechazar constantemente este tipo de comunicaciones. Aunque existen medidas para intentar evitarlas, como el uso de aplicaciones de identificación o la inscripción en listas de exclusión, lo cierto es que no siempre resultan completamente efectivas.

En este contexto, países como España han comenzado a tomar medidas más estrictas para frenar las llamadas comerciales. El Ministerio para la Transformación Digital ha establecido que, a partir de octubre, todas las llamadas de este tipo deberán realizarse desde números de nueve dígitos que comiencen con el prefijo 400.

Llamadas comerciales a deshoras que interrumpen la rutina diaria. Foto: Montaje: Semana, con Getty Images

Esta medida permitirá a los usuarios identificar fácilmente estas llamadas y obligará a los operadores a bloquear aquellas que no cumplan con la normativa. Además, responde a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela y busca reforzar la protección de los consumidores.

Otro aspecto clave es que estos números serán unidireccionales, es decir, solo podrán emitir llamadas y no recibirlas, lo que reduce el riesgo de fraude al intentar devolver la comunicación.

Asimismo, la resolución contempla que los operadores ofrezcan a los usuarios la posibilidad de bloquear todas las llamadas provenientes del rango 400. En caso de recibir comunicaciones desde números no autorizados, también podrán denunciarlas directamente.

Las llamadas y mensajes publicitarios no deseados se han convertido en una molestia frecuente para millones de personas. Foto: Getty Images

Así las cosas, los usuarios cuentan cada vez con más herramientas para hacer frente a este problema, que no solo resulta molesto, sino también potencialmente peligroso, debido a la presencia de ciberdelincuentes que utilizan este canal para engañar. Aunque esta medida no aplica en Colombia, representa un avance importante que podría extenderse a otros países en el futuro.