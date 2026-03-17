No siga bloqueando las llamadas spam: la solución definitiva para acabar con esos molestos números y que no vuelvan a llamarlo

Las llamadas no deseadas o spam se han convertido en una de las molestias más comunes en la vida digital. Ofertas engañosas, supuestas entidades financieras y hasta llamadas sin respuesta hacen parte de un fenómeno que impacta diariamente a millones de personas y altera su rutina.

Ante este problema, muchas personas optan por colgar de inmediato o bloquear el número; sin embargo, expertos advierten que estas reacciones no siempre son efectivas, ya que los sistemas automatizados interpretan cualquier tipo de interacción como una señal de que la línea está activa, lo que puede generar más intentos de contacto.

Existe la creencia de que colgar o rechazar las llamadas spam hará que cesen los intentos. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Además, detrás de muchas de estas comunicaciones se esconden posibles estafas. Organismos como la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos han alertado que los delincuentes suelen crear escenarios de urgencia para presionar a las víctimas, llevándolas a actuar sin pensar y facilitando así el robo de datos o dinero.

A pesar de bloquear contactos, las llamadas persisten, lo que genera frustración entre los usuarios. Esto ocurre porque los responsables del spam utilizan múltiples números y tecnologías que les permiten evadir fácilmente las restricciones, haciendo que los bloqueos individuales pierdan eficacia.

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Comprender cómo operan estas redes y aplicar medidas más completas es importante para reducir este tipo de interrupciones. Dado que los spammers renuevan constantemente sus estrategias, la mejor defensa es adoptar mecanismos de protección más amplios que ayuden a resguardar la privacidad y la tranquilidad.

Según la empresa de ciberseguridad McAfee, gran parte de estas llamadas provienen de sistemas automatizados capaces de realizar miles de intentos en cuestión de minutos. Esta capacidad masiva dificulta su rastreo y hace que los métodos tradicionales, como el bloqueo manual, resulten poco eficaces frente a la magnitud del problema.

Una de las primeras recomendaciones es no contestar llamadas de números desconocidos. Foto: Getty Images

Una de las razones principales por las que bloquear números no soluciona la situación es el uso constante de líneas rotativas y la falsificación de identificadores. De esta forma, cada llamada parece originarse desde un número diferente, lo que aumenta las probabilidades de que el usuario responda sin sospechar.

Detrás del spam telefónico existe una infraestructura compleja que se apoya en servicios de voz sobre internet y números desechables. Los responsables adquieren y descartan líneas de manera continua, lo que vuelve casi inútil el intento de detenerlos únicamente bloqueando contactos de forma individual.

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Ante este panorama, los expertos recomiendan adoptar medidas preventivas más efectivas. Entre ellas, evitar responder a números desconocidos, no compartir información personal durante llamadas inesperadas y verificar cualquier comunicación directamente con las entidades oficiales. Asimismo, reportar estos casos a las autoridades o aplicaciones especializadas contribuye a fortalecer los filtros de seguridad.

Por otro lado, la exposición del número telefónico en bases de datos, registros digitales o filtraciones también influye en la frecuencia de estas llamadas. Por ello, reducir la huella digital y solicitar la eliminación de datos en plataformas de terceros puede ayudar a disminuir, a largo plazo, la recepción de comunicaciones no deseadas.