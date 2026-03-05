Tecnología

La pregunta que nunca debería responder en este tipo de llamadas telefónicas o sus cuentas bancarias serán despojadas

Muchas personas caen en estas trampas sin darse cuenta de que una respuesta o acción puede poner en riesgo sus cuentas bancarias y datos personales.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
5 de marzo de 2026, 12:21 p. m.
Las llamadas telefónicas son una de las estrategias más utilizadas por los delincuentes para cometer fraudes.
Las llamadas telefónicas son una de las estrategias más utilizadas por los delincuentes para cometer fraudes. Foto: Getty Images

Las llamadas telefónicas se han convertido en una de las modalidades más utilizadas por los delincuentes para estafar a millones de usuarios. Muchas personas caen en estas trampas sin percatarse de que un simple error puede poner en riesgo sus cuentas bancarias y otros datos sensibles.

A través de este método, los estafadores pueden persuadir con mayor facilidad a las víctimas para que entreguen información que luego utilizan en sus fraudes. En ese contexto, las preguntas trampa se convierten en una de las estrategias más simples y efectivas para lograrlo.

¿Cómo engañan los delincuentes mediante llamadas telefónicas?

Aunque hoy en día plataformas como WhatsApp, Instagram, Gmail y otras aplicaciones de mensajería también son utilizadas para cometer fraudes mediante enlaces falsos o archivos infectados, las llamadas siguen siendo uno de los métodos más efectivos, especialmente cuando provienen de números internacionales.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), una de las modalidades recientes es el llamado fraude del “sí”, que se aprovecha de algo tan cotidiano como responder una llamada.

Tecnología

¿Qué comen los astronautas en el espacio? Este será el menú durante la misión Artemis II de la NASA

Tecnología

Científicos hacen importante anuncio sobre la trayectoria del asteroide 2024 YR4, el más peligroso detectado en 20 años

Tecnología

Su cable USB-C puede dañarse si comete estos errores: la forma correcta de usarlo para sacarle el máximo provecho

Tecnología

Científicos alertan sobre amenaza que pondría en riesgo la vida en la Tierra y cambiaría el futuro del planeta

Tecnología

Inesperada alteración en el nivel del mar enciende las alarmas de científicos: millones de personas podrían estar en riesgo

Tecnología

La función de su celular que debería mantener activa para protegerse de un ‘paseo millonario’

Tecnología

Un fenómeno solar extremo que sacudió Marte dejó efectos sin precedentes y puso en alerta a los científicos

Tecnología

Llamar a un contacto que lo bloqueó: el truco que puede aplicar en su celular para intentar comunicarse con un número restringido

Tecnología

¿Por qué se pierde la señal del celular en el ascensor? Esta es la explicación científica que pocos conocen

Tecnología

El sencillo truco para dejar de recibir llamadas de números desconocidos

Resultados manipulados en internet están generando pérdidas económicas por llamadas falsas.
Los delincuentes suelen hacer preguntas diseñadas para obtener respuestas específicas. Foto: Getty Images

Este tipo de estafa está relacionado con el vishing, una técnica que combina el uso de la voz con estrategias similares al phishing para obtener datos confidenciales de las víctimas. Sin embargo, en esta modalidad el objetivo no siempre es obtener información directamente, sino grabar la voz de la persona para usarla posteriormente de forma fraudulenta.

Aplicaciones para ver fútbol gratis: si tiene alguna instalada en el celular, revise este pequeño detalle para no ser estafado

Cuando los delincuentes logran registrar a una persona diciendo “sí”, pueden intentar utilizar ese audio como una supuesta autorización para realizar trámites, aceptar contratos o validar operaciones financieras. Incluso, en algunos casos, estas grabaciones pueden manipularse y presentarse como evidencia en procesos que podrían afectar la identidad o la reputación de la víctima.

Además, existen preguntas que conviene evitar responder, ya que pueden aumentar el riesgo de fraude. Una de las más comunes es: “¿Desea actualizar sus datos?”, o cualquier formulación que busque que el usuario confirme una autorización o una supuesta transacción.

¿Qué hacer si respondió una pregunta de este tipo?

Si una persona sospecha que pudo haber sido víctima de este tipo de engaño, lo más importante es actuar con rapidez. Aunque la situación puede generar preocupación, existen varias medidas que ayudan a reducir los riesgos.

El primer paso es mantener la calma. Aunque sentirse inquieto es una reacción natural, conservar la serenidad permite analizar lo ocurrido y tomar decisiones más acertadas para proteger la información personal.

El robocalling es un método basado en sistemas de marcación automática que permite generar miles de llamadas en muy poco tiempo.
Estas preguntas pueden parecer inofensivas, pero en realidad buscan confirmar datos o grabar respuestas que luego pueden ser usadas de forma fraudulenta. Foto: Getty Images

Si durante la conversación surge la sospecha de que se trata de una llamada fraudulenta, lo más recomendable es colgar de inmediato. No se debe proporcionar información adicional ni continuar la conversación, ya que los estafadores suelen aprovechar cualquier dato o respuesta.

En caso de que la persona que llamó afirme representar a un banco, una empresa o un servicio conocido, es fundamental verificar la autenticidad de la llamada. Para hacerlo, se debe buscar el número oficial de la entidad en su página web o en documentos oficiales y comunicarse directamente con la organización.

En cualquier caso, la mejor herramienta frente a estas situaciones sigue siendo la prevención. Mantener una actitud cautelosa ante llamadas de números desconocidos, evitar compartir información personal o financiera sin verificar la identidad del interlocutor y desconfiar cuando algo resulte sospechoso son medidas clave para reducir el riesgo de caer en este tipo de estafas.

Más de Tecnología

Tortillas, nueces, café y salsas picantes: parte del menú de los astrónomos de la misión Artemis II.

¿Qué comen los astronautas en el espacio? Este será el menú durante la misión Artemis II de la NASA

El asteroide 2024 YR4 ha causado preocupación en la comunidad científica.

Científicos hacen importante anuncio sobre la trayectoria del asteroide 2024 YR4, el más peligroso detectado en 20 años

Los cables USB-C se han convertido en uno de los estándares de conexión más utilizados en la tecnología actual.

Su cable USB-C puede dañarse si comete estos errores: la forma correcta de usarlo para sacarle el máximo provecho

Lo que va a pasar podría ser inminente, lo cambia todo y preocupa a los científicos.

Científicos alertan sobre amenaza que pondría en riesgo la vida en la Tierra y cambiaría el futuro del planeta

Muchos estudios sobre el aumento del nivel del mar han calculado incorrectamente el riesgo de inundaciones costeras.

Inesperada alteración en el nivel del mar enciende las alarmas de científicos: millones de personas podrían estar en riesgo

Estas funciones en su celular podrían protegerlo de robos.

La función de su celular que debería mantener activa para protegerse de un ‘paseo millonario’

La tormenta provocó un incremento significativo de electrones en dos capas de la atmósfera de Marte.

Un fenómeno solar extremo que sacudió Marte dejó efectos sin precedentes y puso en alerta a los científicos

Muchas personas recurren a aplicaciones no oficiales para ver fútbol gratis porque buscan evitar los costos de las plataformas de suscripción.

Aplicaciones para ver fútbol gratis: si tiene alguna instalada en el celular, revise este pequeño detalle para no ser estafado

Mujeres

Estudio revela por qué las mujeres comprenden mejor las emociones ajenas que las propias

Noticias Destacadas