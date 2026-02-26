Si tiene alguna de estas aplicaciones en el celular, desinstálela ahora mismo o podrían vaciar sus cuentas bancarias en segundos

El celular se ha convertido en una herramienta indispensable en la vida cotidiana. A través de él es posible comunicarse por llamadas y mensajes, usar aplicaciones de mensajería, navegar en internet, escuchar música y realizar múltiples tareas tanto personales como laborales. Sin embargo, en medio de su utilidad, también se ha transformado en uno de los principales objetivos de los delincuentes digitales.

En una era cada vez más conectada, la tecnología ha abierto nuevas puertas, no solo para facilitar la vida de los usuarios, sino también para que los ciberdelincuentes actúen. Su principal interés es obtener datos personales, ya que con esta información pueden cometer diferentes fraudes que terminan afectando directamente a las víctimas.

Existen múltiples modalidades de ataque, y una de las más comunes se da a través de aplicaciones móviles. Por eso, los expertos insisten en una recomendación clave: no instalar aplicaciones de fuentes externas o desconocidas.

Los ciberdelincuentes crean apps maliciosas para poder robar datos personales. Foto: Getty Images

¿Por qué nunca debe instalar aplicaciones extrañas o de origen desconocido?

Los sistemas operativos iOS y Android cuentan con estándares de seguridad que permiten monitorear y verificar las aplicaciones disponibles en sus tiendas oficiales. Esto ofrece mayor confianza a los usuarios, a diferencia de aquellas aplicaciones que provienen de medios externos no autorizados, las cuales pueden contener irregularidades o software malicioso.

Si al retirar del cajero recibe este mensaje en su celular, no se vaya sin hacer esto porque podría ser víctima de un millonario robo

En estos casos, es común encontrarse con aplicaciones diseñadas para actividades fraudulentas. Algunas pueden incluir malware que permite a los delincuentes espiar movimientos, acceder a información sensible o incluso tomar control parcial del dispositivo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), uno de los casos más preocupantes es el de las falsas aplicaciones bancarias o de préstamos. Estas se hacen pasar por entidades financieras reconocidas y prometen servicios rápidos y seguros. No obstante, su verdadero objetivo es robar datos personales y bancarios, como contraseñas, números de tarjeta o códigos de verificación, para acceder al dinero de la víctima sin que esta lo note.

También circulan aplicaciones antivirus fraudulentas. Aunque aparentan ser herramientas de protección contra virus y amenazas, en realidad pueden infectar el dispositivo, sustraer información confidencial o saturar la pantalla con publicidad. En vez de proteger al usuario, lo ponen en riesgo.

Las aplicaciones maliciosas esconden algún tipo de malware que buscan robar datos. Foto: Getty Images

Por otro lado, existen aplicaciones relacionadas con horóscopos, juegos o salud que atraen con promesas de entretenimiento o bienestar gratuito. Una vez instaladas, algunas solicitan permisos excesivos, como acceso a contactos, cámara, micrófono o incluso funciones de administrador del dispositivo, lo que representa una señal de alerta.

La recomendación es clara: antes de descargar cualquier aplicación, verifique que provenga de una tienda oficial, revise la reputación del desarrollador, lea los comentarios de otros usuarios y desconfíe de aquellas que soliciten permisos innecesarios. Actuar con precaución puede marcar la diferencia entre mantener su información segura o convertirse en víctima de un fraude digital.