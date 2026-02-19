Tecnología

Hacer clic en este tipo de enlaces sin antes revisar ciertos detalles puede convertirlo en víctima de fraude y estafa

En internet, no todos los enlaces son seguros, y es fundamental saber cuáles evitar para proteger su información personal.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
19 de febrero de 2026, 12:28 p. m.
Los enlaces falsos puede robar información personal o bancaría.
Los enlaces falsos puede robar información personal o bancaría. Foto: Getty Images

Uno de los avances más preocupantes de la tecnología en los últimos años ha sido el incremento de ataques cibernéticos perpetrados a través de pantallas. Con el tiempo, estos ataques han dejado innumerables víctimas que terminan en manos de criminales cuyo objetivo principal es obtener información personal o financiera.

Esta problemática ha ido en aumento, especialmente a medida que los hackers disponen de herramientas cada vez más sofisticadas, como la inteligencia artificial o técnicas de diseño que les permiten alterar el funcionamiento original de una aplicación, un enlace o una página web.

Entre los métodos más comunes que utilizan estos delincuentes están los enlaces infectados con malware o virus, cuyo objetivo es robar información de la víctima. Al hacer clic en uno de estos enlaces, el daño puede ocurrir de inmediato, dejando pocas o ninguna posibilidad de revertirlo.

Colombia ha visto un aumento alarmante en las estafas relacionadas con agencias de viajes fraudulentas.
Los ciberdelincuentes utilizan enlaces y páginas web falsas para robar información personal y financiera de los usuarios. Foto: Getty Images

Enlaces a los que nunca debe dar clic

Lo primero que hay que tener en cuenta es que no todos los enlaces llevan a lo que parecen. Los ciberdelincuentes suelen crear páginas falsas que imitan sitios confiables para engañar a los usuarios y obtener datos sensibles, como contraseñas, números de tarjeta o información bancaria.

Tecnología

Gemini 3.1 Pro: la nueva actualización de Google que eleva la IA para ofrecer respuestas más precisas y profundas

Tecnología

La nueva función de WhatsApp que permitiría ocultar los ‘spoilers’ de películas en los mensajes de texto

Tecnología

¿El nuevo 3I/ATLAS llegó? La aparición de cometa del tamaño de una ciudad que se acercó a la Tierra desconcierta a científicos

Tecnología

Pilas porque responder a estos inofensivos correos electrónicos podría comprometer su cuenta bancaria

Tecnología

Sam Altman lanzó advertencia sobre la necesidad de regular “urgentemente” la IA: “Podría conducir a la ruina”

Tecnología

Revise este detalle clave del cable HDMI de su televisor para evitar una mala experiencia al momento de conectarlo

Tecnología

Bill Gates revela el secreto detrás del éxito de sus megaproyectos tecnológicos: la clave de sus mayores logros

Tecnología

Si encontró un enlace roto o que no funciona, así puede recuperar información perdida en internet

Tecnología

Antes de abrir un enlace, no confunda letras con símbolos porque un solo clic basta para que despojen sus cuentas bancarias

Tecnología

Alerta en Telegram: con un solo clic en estos enlaces podría exponer sus datos sin que lo note

No abra este mensaje si contiene estas palabras: podría ser una estafa para despojarlo de sus cuentas bancarias

Este tipo de ataque, conocido como phishing, se aprovecha de la confianza y la rapidez con la que los internautas navegan en internet. Un clic descuidado puede desencadenar consecuencias graves, que van desde pérdidas económicas hasta la vulneración de cuentas personales o laborales.

“Un enlace de riesgo es cualquier hipervínculo que te redirija a una página web no deseada. A menudo, estas páginas web engañan a los visitantes para que divulguen información personal o descarguen archivos maliciosos (virus, malware, spyware, etc.) en los dispositivos”, explican desde McAfee.

Hay que prestar especial atención a los enlaces con URLs extrañas o mal escritas. Direcciones con errores ortográficos, combinaciones de letras y números sin sentido, o extensiones inusuales suelen ser páginas falsas que imitan sitios confiables. Los enlaces acortados también pueden representar un riesgo.

Las aplicaciones más populares suelen ser blanco de ataque de los ciberdelincuentes.
La tecnología ha facilitado que los ataques cibernéticos sean más frecuentes y sofisticados. Foto: Getty Images

Otro tipo de enlace que conviene evitar es el que promete ofertas demasiado buenas para ser verdad. Premios, regalos, descuentos exagerados o sorteos sorpresa son técnicas clásicas para atraer clics y, en muchos casos, instalar malware o robar información personal.

Del mismo modo, los enlaces que llegan por redes sociales desde cuentas sospechosas o comprometidas representan un riesgo. Antes de hacer clic, es recomendable confirmar con la persona que lo envió que realmente fue ella quien lo compartió.

“Si un enlace de riesgo descarga un virus o malware en tu dispositivo, los efectos podrían ser diversos. Algunos virus paralizan tu dispositivo y limitan seriamente la potencia de tu dispositivo. El malware para móviles es una amplia categoría de software malicioso y a menudo llega a los dispositivos a través de enlaces infectados”, detallan expertos en seguridad informática.

Más de Tecnología

Gemini 3.1 Pro está disponible desde este jueves en versión preliminar.

Gemini 3.1 Pro: la nueva actualización de Google que eleva la IA para ofrecer respuestas más precisas y profundas

Redes sociales

La nueva función de WhatsApp que permitiría ocultar los ‘spoilers’ de películas en los mensajes de texto

La atención reciente se ha centrado en el cometa C/2024 E1 (Wierzchoś), descubierto en 2024.

¿El nuevo 3I/ATLAS llegó? La aparición de cometa del tamaño de una ciudad que se acercó a la Tierra desconcierta a científicos

Identificaron 9.394 correos fraudulentos tipo phishing dirigidos a aproximadamente 3.200 organizaciones a nivel global.

Pilas porque responder a estos inofensivos correos electrónicos podría comprometer su cuenta bancaria

El director de OpenAI, Sam Altman, reafirmó que las afirmaciones sobre una nueva inteligencia artificial son infundadas, instando a los medios a actuar con más responsabilidad en su cobertura.

Sam Altman lanzó advertencia sobre la necesidad de regular “urgentemente” la IA: “Podría conducir a la ruina”

Los cables HDMI se pueden desgastar con el tiempo y ya no funcionar igual.

Revise este detalle clave del cable HDMI de su televisor para evitar una mala experiencia al momento de conectarlo

Para el cofundador de Microsoft, algunas profesiones seguirán requiriendo de los humanos pese a los avances en IA.

Bill Gates revela el secreto detrás del éxito de sus megaproyectos tecnológicos: la clave de sus mayores logros

Esta tecnología permite proteger la información incluso mientras está siendo utilizada.

WhatsApp incorpora una inteligencia artificial más segura y privada: esta es la nueva apuesta de Meta

El auto eléctrico Xiaomi SU7 fue presentado en el MWC 2024

Play Station lanzó recomendación para quienes elijan el poderoso eléctrico Xiaomi SU7 en Gran Turismo 7

Noticias Destacadas