La tecnología está dejando de ser una simple herramienta para convertirse en un recurso que entiende las necesidades individuales de las personas. Apple presentó una serie de avances en Apple Intelligence con el objetivo de derribar las barreras que enfrentan las personas con discapacidades sensoriales o motrices, permitiendo que sus dispositivos sean más útiles que nunca.

Apple cambiará Siri en iOS 27: así funcionará su nuevo asistente con inteligencia artificial

Una cámara que “habla” y explica el mundo

Para quienes tienen dificultades visuales, las herramientas VoiceOver y Lupa han dado un salto importante. Ahora, gracias a la inteligencia artificial, estos sistemas no solo describen lo que aparece en una foto, sino que también pueden ofrecer detalles minuciosos de documentos complejos, como facturas o textos científicos.

Además, existe la posibilidad de interactuar con el entorno a través de la cámara del iPhone.

🚨 شركة Apple 🍎 تكشف عن مزايا ذكاء اصطناعي جديدة قادمة مع نظام «iOS 27» 🤖



ميزة «VoiceOver» أصبحت أقوى لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر 👀



الذكاء الاصطناعي بات قادرًا على فهم الصور ووصف البيئة المحيطة بشكل أذكى وأكثر طبيعية.



واضح أن Apple تدفع بقوة لجعل الذكاء الاصطناعي جزءًا… pic.twitter.com/y8BRElXBm7 — ترند حول العالم (@WorldSignalX) May 20, 2026

“Con las actualizaciones de ‘Reconocimiento en Tiempo Real’, los usuarios de VoiceOver pueden presionar el Botón de Acción en el iPhone para hacer una pregunta rápida sobre lo que hay en el visor de la cámara y obtener una respuesta detallada”, comentó Apple.

Controlar dispositivos con palabras cotidianas

Navegar en el iPhone o el iPad ya no requiere memorizar comandos complicados ni números de etiquetas, pues con la evolución del ‘Control por Voz’, los usuarios con discapacidades físicas pueden utilizar un lenguaje natural.

Esto significa que pueden decir simplemente “toca la carpeta morada” o “selecciona la guía de restaurantes”, y el dispositivo entenderá la intención detrás de las palabras, haciendo que la tecnología se adapte al ser humano y no al contrario.

Movilidad controlada con la mirada

Uno de los avances más sorprendentes llega para los usuarios de sillas de ruedas eléctricas. Mediante el visor ‘Apple Vision Pro’, es posible dirigir la silla utilizando únicamente el movimiento de los ojos. Este sistema de seguimiento ocular es tan preciso que funciona en distintas condiciones de luz y no necesita ajustarse constantemente, lo que representa una autonomía fundamental para personas con condiciones como la ELA.

“La opción de controlar mi silla de ruedas eléctrica por mi cuenta es vital para mí”, dijo Pat Dolan, fundador de GeoALS y miembro del consejo asesor de pacientes de Team Gleason, quien ha vivido con ELA durante 10 años. “Con esta nueva funcionalidad, Apple está desarrollando tecnología que mejora la vida de las personas que más la necesitan”.

Coming in visionOS 27:



A new power wheelchair control feature leverages the precision eye-tracking system on Apple Vision Pro to offer a responsive input method for compatible alternative drive systems. pic.twitter.com/lbQpRv52SW — Aaron (@aaronp613) May 19, 2026

Además, para quienes tienen dificultades para sostener el iPhone, se han diseñado accesorios como el soporte ‘Hikawa’, un agarre adaptable que permite sujetar el iPhone de la manera que sea más cómoda y segura para cada persona.

Información al alcance de todos: subtítulos y lectura fácil

La inclusión también llega al contenido multimedia y escrito:

Subtítulos universales: ahora se pueden generar subtítulos automáticos para cualquier video, incluso aquellos grabados de forma personal por amigos o familiares que normalmente no los incluyen.

ahora se pueden generar subtítulos automáticos para cualquier video, incluso aquellos grabados de forma personal por amigos o familiares que normalmente no los incluyen. Lector inteligente: para personas con dislexia o baja visión, el 'Lector de Accesibilidad’ puede simplificar artículos complejos, organizarlos en columnas claras e incluso ofrecer resúmenes rápidos para captar la idea principal antes de leer todo el texto.