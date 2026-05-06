Usuarios de iPhone recibirían hasta 95 dólares tras demanda a Apple en EE. UU.

Una nueva demanda contra Apple lo coloca en el ojo del huracán y puede provocar que algunos de sus usuarios reciban hasta 95 dólares. Se conocieron las razones de la acusación en contra de la empresa y quiénes recibirían el pago.

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Apple es acusado de publicidad engañosa al promocionar capacidades avanzadas de “Apple Intelligence” y una versión renovada de Siri que realmente no estaban disponibles cuando salieron al mercado algunos modelos de iPhone 15 y iPhone 16.

Para ser elegidos con este pago, es necesario residir en Estados Unidos y haber adquirido equipos promocionados con funciones avanzadas de Siri y Apple Intelligence.

Los dispositivos incluidos son:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e.

Quienes tengan estas referencias en EE. UU. recibirían la remuneración económica. Foto: Apple

El acuerdo contempla un fondo total de 250 millones de dólares, por lo que cada usuario podría recibir inicialmente cerca de US$25 por dispositivo, aunque el monto podría aumentar hasta US$95 dependiendo de cuántas personas presenten reclamaciones.

La demanda contra Apple

La demanda sostiene que Apple promovió funciones avanzadas de inteligencia artificial para Siri durante el lanzamiento del iPhone 16 en 2024, generando la impresión de que esas herramientas estarían disponibles inmediatamente, cuando no fue así.

Entre las funciones anunciadas estaban:

Siri con contexto personal avanzado

Mayor comprensión de conversaciones

Integración profunda entre aplicaciones

Reconocimiento inteligente de contenido en pantalla.

Varias de esas características fueron retrasadas y todavía no habían llegado completamente a los dispositivos cuando muchos usuarios compraron los teléfonos.

Tras los retrasos, algunos usuarios comenzaron a cuestionar si compraron los dispositivos motivados por funciones que aún no estaban listas. Precisamente ese fue uno de los puntos centrales de la demanda colectiva en Estados Unidos.

La demanda colectiva se realizó en los juzgados estadounidenses. Foto: AP

Aunque Apple aceptó pagar el acuerdo multimillonario, la compañía negó haber actuado incorrectamente. La empresa aseguró que decidió resolver el caso para concentrarse en el desarrollo de nuevos productos y funciones de inteligencia artificial.

Además, la empresa afirmó que varias de las herramientas de Apple Intelligence que fueron anunciadas sí fueron lanzadas posteriormente. Hasta se incluyeron funciones como Genmoji, Visual Intelligence y herramientas de escritura inteligente.

¿Cómo se podrá reclamar el dinero?

Apple y los administradores del acuerdo enviarán correos electrónicos o notificaciones físicas a posibles beneficiarios con instrucciones para presentar el reclamo.

Se espera la apertura de un portal oficial para registrar las solicitudes de pago. Hasta ahora, el acuerdo todavía necesita aprobación definitiva de un juez federal en California. Una vez sea aprobado, se iniciarían los trámites para pagarles a los usuarios.

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