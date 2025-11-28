Aunque Apple evita los descuentos agresivos, su estrategia para el Black Friday 2025, basada en tarjetas-regalo de hasta 250 dólares para quienes compran ciertos productos, está reconfigurando el comportamiento del consumidor.

Mientras la tienda oficial premia la fidelidad futura, distribuidores externos como Amazon y Best Buy sí están aplicando rebajas directas en iPads, MacBooks, AirPods y otros dispositivos clave, creando un escenario doble que marca la diferencia entre ahorrar hoy o invertir en el ecosistema Apple mañana.

Apple no baja, regala: así funciona su Black Friday 2025

Este 28 de noviembre de 2025, cuando en muchos rincones del mundo comienza oficialmente el Black Friday, Apple ha optado por una estrategia distinta a la de grandes descuentos directos, como se registra e n la página oficial de Apple.

En lugar de recortar drásticamente precios, ha activado un sistema de tarjetas-regalo (gift cards) que funcionan como incentivo para futuras compras.

Durante los cuatro días del evento, hasta el 1 de diciembre, la compra de ciertos productos da derecho a una gift card cuyo valor varía según el dispositivo: hasta 250 USD en equipos de gama alta.

Este modelo cobra especial relevancia para quienes ya usaban productos Apple o planean comprar más adelante, ya que las tarjetas no sirven únicamente para hardware, sino también para servicios, accesorios y contenido digital vinculados al ecosistema Apple.

Aunque en la tienda oficial de Apple los ahorros llegan en forma de tarjetas, distribuidores externos como Amazon, Best Buy y otros comercios electrónicos, sí están aplicando descuentos reales sobre el precio de venta.

Eso convierte a este Black Friday 2025 en una oportunidad doble: por un lado, suma crédito en la tienda oficial y por otro, puede adquirir hoy equipos a menor precio real.

Esta dualidad puede servir tanto al comprador ocasional que quiere el mejor precio ahora, como al usuario habitual que planea invertir en accesorios o servicios Apple más adelante.

Los productos más buscados del Black Friday 2025, mientras las ofertas impulsan un flujo constante de visitantes. | Foto: Anadolu via Getty Images

¿Qué productos Apple tienen las ofertas más agresivas?

Entre los dispositivos favorecidos por descuentos destacados, ya sea por gift cards o rebaja directa, durante esta campaña se encuentran laptops, tablets, relojes, auriculares y accesorios.

Las tablets iPad (modelos compatibles) también aparecen con promociones atractivas.

Accesorios como audífonos, relojes inteligentes y accesorios para iPad también participan de la promoción.

Las MacBook, tanto el modelo Air como las versiones Pro, figuran entre las mejores oportunidades.

Para quienes usan el ecosistema Apple o desean migrar a él, estos descuentos pueden representar una oportunidad estratégica.

La decisión de comprar ahora o esperar depende de sus prioridades. Si busca precio directo más bajo, puede revisar distribuidores autorizados o revendedores que ya bajaron precios puede ser lo ideal.

Si, en cambio, planea seguir consumiendo en la tienda oficial (comprar accesorios, servicios, expandir su ecosistema Apple), la oferta de gift card puede salir rentable.

Este Black Friday Apple demuestra que la firma sigue priorizando su modelo de negocio: no devaluar producto, consolidar a su base de usuarios y fidelizar con incentivos diferidos.

En un mercado saturado de ofertas y descuentos agresivos, Apple apuesta por regalar oportunidades para futuras compras.