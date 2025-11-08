Suscribirse

Estos son los horarios del Black Friday este 2025: consulte la apertura de Walmart, Costco, BestBuy y más en EE. UU.

El día de los mejores descuentos, y el más esperado del año, tendrán lugar el último fin de semana de noviembre.

Redacción Mundo
8 de noviembre de 2025, 11:24 a. m.
Los usuarios aprovechan el Black Friday para adelantar sus comprar navideñas.
El Black Friday será el 28 de noviembre del 2025. | Foto: Getty Images

El décimo mes del año llega con varias jornadas de descuentos en varias tiendas alrededor de Estados Unidos, gracias a que se acerca el Día de Acción de Gracias, que da apertura al Black Friday (viernes negro), que se ha convertido en el evento comercial más esperado del año, ya que millones de personas aprovechan las ofertas para adelantar sus compras navideñas.

Este año, el Black Friday cae el 28 de noviembre, un día después de Acción de Gracias, por lo que será el día con los descuentos más importantes en la mayoría de las marcas favoritas de los consumidores.

Fachada del Walmart Supercenter de Alliance, Ohio, lugar donde ocurrió la agresión.
Walmart tiene eventos de descuentos antes del Black Friday. | Foto: Getty Images

Durante todo ese fin de semana, algunos mercados y tiendas reconocidas mantendrán algunas ofertas, para quienes quieran continuar con sus compras antes de que finalice el mes. El próximo 1 de diciembre se llevará a cabo el segundo día de descuentos más esperados: el Cyber Monday (lunes cibernético).

Contexto: Black Friday 2025: Walmart anuncia sus horarios de rebajas y los beneficios para compradores

Walmart, Costco, Home Depot, BestBuy, Amazon, Target, Macy’s y otras gigantes del mercado han anunciado hasta ahora que sus artículos podrían alcanzar hasta el 70 % de descuento para el último fin de semana de noviembre.

Tienda virtual Compras virtuales
Las personas también pueden acceder a las ofertas por internet. | Foto: 123rf

A días de que inicien las ofertas, las tiendas mencionadas anunciaron los horarios de apertura, para que las personas puedan ingresar a los establecimientos alrededor del país:

Contexto: Walmart ajusta su plan navideño con ofertas y cambios claves para sus clientes
  • Walmart: 6:00 a. m.
  • Costco: 9:00 a. m.
  • Home Depot: 6:00 a. m.
  • Best Buy: 6:00 a. m.
  • Lowe’s: 6:00 a. m.
  • HomeGoods: 7:00 a. m.
  • Marshalls: 7:00 a. m.
  • TJ Maxx: 7:00 a. m.
  • Target: 6:00 a. m.
Costco suspenderá operaciones en sus 623 tiendas por 24 horas
Las grandes minoristas de EE. UU. anunciaron e inicio de los descuentos del Black Friday. | Foto: Getty Images

Además, las empresas han aconsejado a los compradores que planifiquen los horarios y los artículos que van a comprar antes de salir de casa, debido a que miles de personas estarán en los centros comerciales, llenando masivamente las tiendas y llevándose todos los productos en ofertas.

Contexto: Walmart saca a la venta popular canasta económica para celebrar el Día de Acción de Gracias. Contiene estos alimentos clásicos

Los estadounidenses también deberían tener en cuenta que la minorista más importante del país, Walmart, abrirá eventos anteriores al viernes negro durante los fines de semana que se aproximan, además habrá horarios especiales para los miembros de Walmart+, con la finalidad de que aprovechen las rebajas antes de que sean abiertas a todo el público.

Los productos con descuentos abarcan desde televisores de marcas reconocidas, dispositivos electrónicos de Apple, consolas de videojuegos, electrodomésticos de marcas como Dyson, calefactores y ropa de las marcas preferidas de los compradores.

