Gracias a que se acercan las festividades navideñas, noviembre es un mes de descuentos en varias tiendas reconocidas y marcas de renombre que atraen la atención de millones de consumidores a nivel mundial. En el caso de Estados Unidos, es tradición realizar compras masivas en las grandes ofertas del Black Friday (viernes negro), que suele ser el último viernes de este mes.

Para este año, este viernes de descuentos se llevará a cabo el 28 de noviembre, un día después del Día de Acción de Gracias.

Por lo tanto, desde ya grandes compañías están anunciando sus ofertas y cómo acceder a ellas para que las personas aprovechen los mejores precios del año. En el caso de la minorista más importante del país norteamericano, Walmart, los estadounidenses podrán encontrar rebajas del 60 % en sus artículos, que se extenderán por varios días para que todos los compradores adquieran sus productos.

Fechas de descuentos de Walmart. | Foto: Business Wire/Walmart/AP

Entre los beneficios que otorgan, los miembros a la compañía podrán acceder de manera anticipada a los descuentos, que además estarán repartidos en tres grandes eventos, a la espera de millones de consumidores.

La primera tanda de descuentos en Walmart inicia el 14 y finaliza el 16 de noviembre, para todos los compradores estadounidenses, que podrán adquirir sus compras a mejores precios tanto en internet como en las tiendas físicas. Para aquellos que cuentan con la membresía, podrán contar con las ofertas desde el 13 de noviembre, a partir de las 7 de la noche.

Black Friday y Cyber Monday son los eventos comerciales más esperados del año. | Foto: Getty Images

La segunda jornada de ofertas tendrá lugar del 25 al 27 de noviembre, pero únicamente para comprar en línea. Del 28 al 30 de noviembre —el fin de semana de Black Friday—, las personas encontrarán los descuentos en sus productos solo en las tiendas físicas. Para los estadounidenses que son miembros, es decir, cuentan con la tarjeta Walmart+, pueden comprar con rebajas desde el 24 de este mes, también desde las 7 de la noche.

El último día de ofertas será el 1 de diciembre, que coincide con el Cyber Monday (lunes cibernético) —también tradicionalmente celebrado el lunes siguiente al Black Friday—, pero para los miembros de Walmart, hay beneficios desde el 30 del presente mes a las 7:00 p. m.

“Nuestros miembros disfrutan de acceso prioritario a los mejores descuentos, evitando largas filas y asegurando disponibilidad antes que el público general”, se lee en un comunicado de Walmart sobre el anuncio de los descuentos para este mes.

Miles de personas esperan al Black Friday para hacer sus compras en comercios digitales. | Foto: Getty Images

Los descuentos aplican para artículos de marcas como Apple, LEGO, Dyson, La Roche-Posay, Levi’s, Barbie y otras marcas reconocidas de Estados Unidos.