Estados Unidos
Black Friday 2025: Walmart anuncia sus horarios de rebajas y los beneficios para compradores
Algunos de ellos podrán acceder a ofertas especiales, consulte cómo funcionan las jornadas de rebajas este mes.
Gracias a que se acercan las festividades navideñas, noviembre es un mes de descuentos en varias tiendas reconocidas y marcas de renombre que atraen la atención de millones de consumidores a nivel mundial. En el caso de Estados Unidos, es tradición realizar compras masivas en las grandes ofertas del Black Friday (viernes negro), que suele ser el último viernes de este mes.
Para este año, este viernes de descuentos se llevará a cabo el 28 de noviembre, un día después del Día de Acción de Gracias.
Por lo tanto, desde ya grandes compañías están anunciando sus ofertas y cómo acceder a ellas para que las personas aprovechen los mejores precios del año. En el caso de la minorista más importante del país norteamericano, Walmart, los estadounidenses podrán encontrar rebajas del 60 % en sus artículos, que se extenderán por varios días para que todos los compradores adquieran sus productos.
Entre los beneficios que otorgan, los miembros a la compañía podrán acceder de manera anticipada a los descuentos, que además estarán repartidos en tres grandes eventos, a la espera de millones de consumidores.
La primera tanda de descuentos en Walmart inicia el 14 y finaliza el 16 de noviembre, para todos los compradores estadounidenses, que podrán adquirir sus compras a mejores precios tanto en internet como en las tiendas físicas. Para aquellos que cuentan con la membresía, podrán contar con las ofertas desde el 13 de noviembre, a partir de las 7 de la noche.
La segunda jornada de ofertas tendrá lugar del 25 al 27 de noviembre, pero únicamente para comprar en línea. Del 28 al 30 de noviembre —el fin de semana de Black Friday—, las personas encontrarán los descuentos en sus productos solo en las tiendas físicas. Para los estadounidenses que son miembros, es decir, cuentan con la tarjeta Walmart+, pueden comprar con rebajas desde el 24 de este mes, también desde las 7 de la noche.
El último día de ofertas será el 1 de diciembre, que coincide con el Cyber Monday (lunes cibernético) —también tradicionalmente celebrado el lunes siguiente al Black Friday—, pero para los miembros de Walmart, hay beneficios desde el 30 del presente mes a las 7:00 p. m.
“Nuestros miembros disfrutan de acceso prioritario a los mejores descuentos, evitando largas filas y asegurando disponibilidad antes que el público general”, se lee en un comunicado de Walmart sobre el anuncio de los descuentos para este mes.
Los descuentos aplican para artículos de marcas como Apple, LEGO, Dyson, La Roche-Posay, Levi’s, Barbie y otras marcas reconocidas de Estados Unidos.
La empresa además detalló que para acceder a Walmart+, las personas pueden acceder a los beneficios anuales por una tarifa de 98 dólares, que puede ser pagados mensualmente (8,17 dólares), y reciben 30 días de prueba gratis. “Walmart+ está diseñada para ofrecer el mayor valor posible a las familias durante todo el año, pero en eventos como Black Friday su ventaja es inigualable”, asegura el informe de la compañía.