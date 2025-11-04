Suscribirse

Estados Unidos

Black Friday 2025: Walmart anuncia sus horarios de rebajas y los beneficios para compradores

Algunos de ellos podrán acceder a ofertas especiales, consulte cómo funcionan las jornadas de rebajas este mes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
5 de noviembre de 2025, 12:02 a. m.
X
Walmart abrirá tres fechas de descuentos. | Foto: Cara Anna/Business Wire/Walmart/AP

Gracias a que se acercan las festividades navideñas, noviembre es un mes de descuentos en varias tiendas reconocidas y marcas de renombre que atraen la atención de millones de consumidores a nivel mundial. En el caso de Estados Unidos, es tradición realizar compras masivas en las grandes ofertas del Black Friday (viernes negro), que suele ser el último viernes de este mes.

Para este año, este viernes de descuentos se llevará a cabo el 28 de noviembre, un día después del Día de Acción de Gracias.

Contexto: Walmart ajusta su plan navideño con ofertas y cambios claves para sus clientes

Por lo tanto, desde ya grandes compañías están anunciando sus ofertas y cómo acceder a ellas para que las personas aprovechen los mejores precios del año. En el caso de la minorista más importante del país norteamericano, Walmart, los estadounidenses podrán encontrar rebajas del 60 % en sus artículos, que se extenderán por varios días para que todos los compradores adquieran sus productos.

x
Fechas de descuentos de Walmart. | Foto: Business Wire/Walmart/AP

Entre los beneficios que otorgan, los miembros a la compañía podrán acceder de manera anticipada a los descuentos, que además estarán repartidos en tres grandes eventos, a la espera de millones de consumidores.

Contexto: Retiran del mercado popular comida precocida por listeria. Ya hay 6 muertes y decenas de hospitalizados en 18 estados de EE. UU.

La primera tanda de descuentos en Walmart inicia el 14 y finaliza el 16 de noviembre, para todos los compradores estadounidenses, que podrán adquirir sus compras a mejores precios tanto en internet como en las tiendas físicas. Para aquellos que cuentan con la membresía, podrán contar con las ofertas desde el 13 de noviembre, a partir de las 7 de la noche.

Black Friday y Cyber Monday son los eventos comerciales más esperados del año.
Black Friday y Cyber Monday son los eventos comerciales más esperados del año. | Foto: Getty Images

La segunda jornada de ofertas tendrá lugar del 25 al 27 de noviembre, pero únicamente para comprar en línea. Del 28 al 30 de noviembre —el fin de semana de Black Friday—, las personas encontrarán los descuentos en sus productos solo en las tiendas físicas. Para los estadounidenses que son miembros, es decir, cuentan con la tarjeta Walmart+, pueden comprar con rebajas desde el 24 de este mes, también desde las 7 de la noche.

Contexto: De Colombia a Walmart: estas empresas la están rompiendo en el mercado estadounidense

El último día de ofertas será el 1 de diciembre, que coincide con el Cyber Monday (lunes cibernético) —también tradicionalmente celebrado el lunes siguiente al Black Friday—, pero para los miembros de Walmart, hay beneficios desde el 30 del presente mes a las 7:00 p. m.

“Nuestros miembros disfrutan de acceso prioritario a los mejores descuentos, evitando largas filas y asegurando disponibilidad antes que el público general”, se lee en un comunicado de Walmart sobre el anuncio de los descuentos para este mes.

Miles de personas esperan al Black Friday para hacer sus compras en comercios digitales.
Miles de personas esperan al Black Friday para hacer sus compras en comercios digitales. | Foto: Getty Images

Los descuentos aplican para artículos de marcas como Apple, LEGO, Dyson, La Roche-Posay, Levi’s, Barbie y otras marcas reconocidas de Estados Unidos.

La empresa además detalló que para acceder a Walmart+, las personas pueden acceder a los beneficios anuales por una tarifa de 98 dólares, que puede ser pagados mensualmente (8,17 dólares), y reciben 30 días de prueba gratis. “Walmart+ está diseñada para ofrecer el mayor valor posible a las familias durante todo el año, pero en eventos como Black Friday su ventaja es inigualable”, asegura el informe de la compañía.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Primera vez que lo hablo”: Mariana Morales, mujer trans, reveló su posición sobre polémica cartilla

2. “Hay que persistir en reclamar la verdad sin rodeos, sin manipulaciones”: la sentida petición del presidente de la Judicatura en la conmemoración de la toma del Palacio de Justicia

3. Accidente de un avión en aeropuerto de EE. UU. generó impactante bola de fuego, hay múltiples heridos

4. Pipe Bueno habló de su “primera vez” con Luisa Fernanda W y soltó inesperado detalle

5. Seguidores de Luis Díaz captaron llamativo detalle en la celebración de cumpleaños de su hija

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosWalmart

Noticias Destacadas

X

Black Friday 2025: Walmart anuncia sus horarios de rebajas y los beneficios para compradores

Redacción Mundo
Explosivos Ecuador.

Explosión en el corazón de Cambridge: arrestan a dos jóvenes por detonar un artefacto en el laboratorio de Harvard

Redacción Mundo
EE.UU.

Estados Unidos actualiza los montos para patrocinar a un familiar en 2025: así quedan los nuevos ingresos mínimos

Redacción Mundo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.