Walmart dio inicio oficialmente a la temporada navideña con una estrategia innovadora para facilitar la experiencia de compra de sus clientes.

Por eso, presenta una nueva serie de herramientas tecnológicas impulsadas por la Inteligencia Artificial, tanto para sus tiendas físicas como para su plataforma online.

¿En qué consiste la nueva estrategia de Walmart?

A partir de este año, la empresa integrará herramientas impulsadas por <inteligencia artificial en su aplicación y en tiendas físicas, para ayudar a los compradores a encontrar ofertas, planificar regalos y disfrutar de una experiencia más ágil.

En medio de un contexto económico donde muchos estadounidenses planean reducir sus gastos de fin de año, esta alternativa ayudará a una mejor planeación de compras, aprovechando los descuentos de temporada.

La idea es reducir no solo el gasto financiero, sino el estrés emocional que, para algunos, representan los gastos de Navidad.

Las nuevas herramientas con inteligencia artificial de Walmart buscan simplificar las compras navideñas y mejorar la experiencia tanto en línea como en tienda. | Foto: 123 Rf

Estas son las nuevas herramientas de Walmart pata Navidad

Según lo que se informa en Newsweek, las novedades han comenzado a verse a partir del pasado 31 de octubre, fecha en la cual se ha comenzado a ver la implementación de herramientas como:

Ahorro de tienda

A través de este método se alerta a los clientes sobre los productos que se encuentran en oferta, incluyendo descuentos de Black Friday, rollback y liquidaciones específicas para cada tienda o local.

Búsqueda y navegación mejorada

Esta herramienta permite al comprador verificar la existencia y la ubicación exacta del artículo dentro de la tienda, a través de una búsqueda desde el celular, mientras está haciendo el recorrido por cada local.

Lista de deseos

Los usuarios pueden guardar listas de regalos vinculadas al pasillo de la tienda en donde se encuentren, lo que facilita la ruta de compra.

Planificador de fiestas potencializado por IA

El asistente virtual, llamado Sparky, sugiere listas de suministros específicas para eventos familiares o celebraciones, adaptas al momento específico que se requiera.

Compras en 3D y realidad aumentada

Los clientes pueden visualizar artículos de decoración navideña o mobiliario en entornos virtuales y también, escuchar resúmenes de audio generados por IA sobre descripciones y reseñas de más de 1 000 productos premium de belleza.

Todo está listo para facilitar la experiencia de los clientes y facilitar las compras de final de año, en medio de un ambiente más tranquilo y acogedor.

Tracy Poulliot, vicepresidenta senior de Experiencias de Compra en Walmart EE.UU., señaló:

“La época más maravillosa del año debe ser gozosa, y con el poder de la IA y la tecnología, lo estamos haciendo posible. Ya sea que los clientes compren en nuestra tienda o desde la comodidad del hogar, les estamos dando las herramientas para tachar sus listas más rápido y fácil que nunca.”