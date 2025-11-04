Suscribirse

Estados Unidos

Walmart ajusta su plan navideño con ofertas y cambios claves para sus clientes

La cadena minorista más grande de Estados Unidos apuesta por la inteligencia artificial y nuevas funciones digitales para hacer que las compras de fin de año sean más rápidas, personalizadas y accequibles para todos sus consumidores.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
4 de noviembre de 2025, 12:24 p. m.
Walmart se prepara par sorprender a sus clientes en esta temporada navideña
Walmart se prepara par sorprender a sus clientes en esta temporada navideña | Foto: Composición Semana/ Getty images

Walmart dio inicio oficialmente a la temporada navideña con una estrategia innovadora para facilitar la experiencia de compra de sus clientes.

Por eso, presenta una nueva serie de herramientas tecnológicas impulsadas por la Inteligencia Artificial, tanto para sus tiendas físicas como para su plataforma online.

Contexto: Walmart saca a la venta popular canasta económica para celebrar el Día de Acción de Gracias. Contiene estos alimentos clásicos

¿En qué consiste la nueva estrategia de Walmart?

A partir de este año, la empresa integrará herramientas impulsadas por <inteligencia artificial en su aplicación y en tiendas físicas, para ayudar a los compradores a encontrar ofertas, planificar regalos y disfrutar de una experiencia más ágil.

En medio de un contexto económico donde muchos estadounidenses planean reducir sus gastos de fin de año, esta alternativa ayudará a una mejor planeación de compras, aprovechando los descuentos de temporada.

La idea es reducir no solo el gasto financiero, sino el estrés emocional que, para algunos, representan los gastos de Navidad.

Horarios y pagos de recargos cambiarán para Navidad y Año Nuevo.
Las nuevas herramientas con inteligencia artificial de Walmart buscan simplificar las compras navideñas y mejorar la experiencia tanto en línea como en tienda. | Foto: 123 Rf

Estas son las nuevas herramientas de Walmart pata Navidad

Según lo que se informa en Newsweek, las novedades han comenzado a verse a partir del pasado 31 de octubre, fecha en la cual se ha comenzado a ver la implementación de herramientas como:

  • Ahorro de tienda

A través de este método se alerta a los clientes sobre los productos que se encuentran en oferta, incluyendo descuentos de Black Friday, rollback y liquidaciones específicas para cada tienda o local.

  • Búsqueda y navegación mejorada

Esta herramienta permite al comprador verificar la existencia y la ubicación exacta del artículo dentro de la tienda, a través de una búsqueda desde el celular, mientras está haciendo el recorrido por cada local.

  • Lista de deseos

Los usuarios pueden guardar listas de regalos vinculadas al pasillo de la tienda en donde se encuentren, lo que facilita la ruta de compra.

  • Planificador de fiestas potencializado por IA

El asistente virtual, llamado Sparky, sugiere listas de suministros específicas para eventos familiares o celebraciones, adaptas al momento específico que se requiera.

  • Compras en 3D y realidad aumentada

Los clientes pueden visualizar artículos de decoración navideña o mobiliario en entornos virtuales y también, escuchar resúmenes de audio generados por IA sobre descripciones y reseñas de más de 1 000 productos premium de belleza.

Todo está listo para facilitar la experiencia de los clientes y facilitar las compras de final de año, en medio de un ambiente más tranquilo y acogedor.

Contexto: Walmart integra ChatGPT para facilitar compras conversacionales con inteligencia artificial

Tracy Poulliot, vicepresidenta senior de Experiencias de Compra en Walmart EE.UU., señaló:

“La época más maravillosa del año debe ser gozosa, y con el poder de la IA y la tecnología, lo estamos haciendo posible. Ya sea que los clientes compren en nuestra tienda o desde la comodidad del hogar, les estamos dando las herramientas para tachar sus listas más rápido y fácil que nunca.”

Al integrar IA y herramientas digitales en cada etapa del proceso de compra, busca abordar el desafío del desplome en intención de gasto y al mismo tiempo capitalizar la tendencia hacia experiencias de compra más fluidas y personalizadas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alfredo Morelos da veredicto sobre su futuro en Nacional: habló en vivo y lo dejó claro

2. Córdoba se convierte en el epicentro del deporte escolar con la apertura de los VII Juegos Centroamericanos y del Caribe

3. Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ teme por su vida, culpó a su exmánager y lo acusó de maltratar a su mujer

4. Tren embiste a camión que transportaba autos en Schertz, Texas: conductor logra escapar segundos antes del impacto

5. Novio terminó en el hospital tras un accidente por una tradición en una boda

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosWalmartNavidadInteligencia Artificial

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.