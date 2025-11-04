Suscribirse

Estados Unidos

Retiran del mercado popular comida precocida por listeria. Ya hay 6 muertes y decenas de hospitalizados en 18 estados de EE. UU.

Las autoridades piden verificar si consumió o adquirió los productos posiblemente contaminados.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
4 de noviembre de 2025, 3:13 p. m.
x
Los productos contaminados se distribuyeron en grandes superficies de almacenes minoristas y tiendas de comida. | Foto: Getty Images

La CDC (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades) advirtió sobre un preocupante brote de listeria presente en comida precocida, distribuida en reconocidas tiendas como Sprouts Farmers Market, Giant Eagle, Kroger, Albertsons, Trader Joe’s, Walmart y Home Chef.

La entidad federal reporta que se han presentado 27 casos confirmados, 6 fallecidos y 25 hospitalizaciones en 18 estados de EE. UU., con corte al 30 de octubre de 2025; incluso, se presentó la perdida de un feto de una mujer embarazada.

Contexto: La FDA retira del mercado productos con queso en varios estados de EE. UU. por contaminación con listeria. Revise si los adquirió

“Los CDC y los estados están trabajando para obtener información sobre si las personas enfermas consumieron alimentos retirados del mercado o si otros alimentos podrían estar contaminados con Listeria monocytogenes", sostienen las autoridades sanitarias.

¿Cuáles son los productos contaminados con listeria?

Algunos de los alimentos posiblemente contaminados son ensalada de pasta con mozzarella ahumada de Sprouts Farmers Marke y Gambas al ajillo de Scott y Jon con linguini retirados de Nate’s Fine Foods Inc con sede en Roseville, California.

x
El brote de listeria está presente en productos de pasta y acompañantes. | Foto: Red social X: API

También hay lotes afectados de Kroger deli bowtie, penne pasta salads, Marketside Linguine with Beef Meatballs & Marinara y Grilled Chicken Alfredo with Fettuccine.

Para ver las fechas de vencimiento de los productos en cuestión, puede visitar la página de la CDC que tiene referenciados dichos alimentos.

La trazabilidad del brote de listeria

Funcionarios federales de salud comenzaron a investigar el brote en junio, tras reportarse enfermedades en varios estados por el producto Chicken Alfredo with Fettuccine, hecho por FreshRealm, y en septiembre otros estudios confirmaron la presencia del brote.

x
La bacteria que causa la listeria es bastante resistente a múltiples condiciones ambientales. | Foto: Universal Images Group via Getty

Por su parte, hubo fallecimientos en Hawái, Illinois, Míchigan, Oregón, Texas y Utah. Es probable que el número real de personas enfermas en este brote sea mayor que el reportado.

Contexto: EE. UU. emite retiro masivo de comidas escolares por sospecha de listeria

Además, es posible que los casos recientes aún no se hayan reportado, ya que generalmente se requieren de 3 a 4 semanas para determinar si una persona enferma forma parte de un brote.

Los síntomas de la listeria y recomendaciones

El CDC indica que entre los síntomas que se pueden presentar están: dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones, además de fiebre, dolores musculares y cansancio.

Científicos analizan las consecuencias de las vacunas COVID-19 en las mujeres embarazadas
La listeria puede tener un efecto potencialmente mortal en mujeres embarazadas, sobre todo para la salud del feto. | Foto: Getty Images

Las mujeres embarazadas deben estar atentas a estas afecciones, ya que puede provocar la pérdida del bebé o producir un parto prematuro, causando enfermedades a los recién nacidos.

Limpie el refrigerador, los recipientes y las superficies que hayan estado en contacto con los alimentos contaminados. Además, evite a toda costa consumir los alimentos retirados.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cristiano Ronaldo da detalle clave sobre su retiro y remece el mundo futbol: “Lo he preparando”

2. Exjurado de ‘Yo me llamo’ se destapó sobre Amparo Grisales y expuso detalles de su relación: “Fue lo que me costó el puesto a mí”

3. M-19 y Pablo Escobar: la supuesta alianza y dineros que se movieron para la toma del Palacio de Justicia

4. Petro buscará al segundo hombre más importante de EE. UU.: “Enviaré toda nuestra información disponible”

5. Tabla de posiciones del Mundial Sub-17: Colombia respira tras aguarle la fiesta a Alemania

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosCDCbroteComidapasta

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.