Suscribirse

Estados Unidos

La FDA retira del mercado productos con queso en varios estados de EE. UU. por contaminación con listeria. Revise si los adquirió

La listeria puede afectar de forma grave a personas embarazadas y personas con el sistema inmunológico deficiente.

Redacción Mundo
24 de septiembre de 2025, 9:11 p. m.
x
La mala manipulación de productos lácteos derivados de leche cruda puede resultar en contagio de listeria. | Foto: Getty Images

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), lanzó una advertencia tras el retiro de varios lotes de productos que contienen queso.

Se trata quesos producidos por la cooperativa Middlefield Original Cheese Co-Op, ubicada en Ohio, cuyos alimentos podrían estar contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes.

x
La bacteria que causa la listeria es bastante resistente a múltiples condiciones ambientales. | Foto: Universal Images Group via Getty

Los productos posiblemente infectados se elaboraron el 30 de mayo y 13 de agosto. Fueron distribuidos a los estados de Ohio, Minnesota, Wisconsin y Texas, entre el 7 de julio y el 14 de agosto.

Su venta se dio a través de tiendas minoristas, comedores y distribuidoras. Cuando la compañía identificó que había listeria en dichos artículos y en las superficies donde se cortan los quesos, procedió a informar a las autoridades sanitarias.

Contexto: Alerta máxima de la FDA: arándanos orgánicos con listeria provocan retirada urgente del mercado por riesgo mortal

Aun no se han reportado contagios o enfermedades derivadas del consumo de los quesos, cuyos lotes ya no se encuentran en el mercado.

Los productos implicados de Middlefield incluyen: Sunrise Creamery Dilly Pickle Queso Montery Jack con pepinillos; Queso Pepper Jack; Queso mozzarella rallado Co-Op; Queso cheddar de color amarillo; Queso Gouda orgánico; Queso Monterey Jack y queso provolene.

Para verificar los lotes y fechas de vencimiento de los quesos, puede verificar la página web de la FDA.

La listeria

La bacteria que produce la enfermedad habita en animales y personas expuestas al ambiente donde el microorganismo se pululó.

x
Una vez la FDA identifica el brote, procede de forma inmediata al retiro de los productos en las diferentes superficies donde fueron distribuidos. | Foto: Houston Chronicle via Getty Imag

Es resistente ya que sobrevive y se multiplica en ambientes poco favorables, como bajas temperaturas de refrigeración y condiciones de acidez, salinidad, y escasez de oxígeno, afirma Seguridad Alimentaria.

La bacteria se presenta en alimentos que no han tenido tratamiento térmico previo, como salchichas cocidas, mariscos, pescados crudos, productos lácteos elaborados con leche cruda, frutas y verduras.

Efectos en la salud

La listeria puede resultar grave en personas con el sistema inmunológico comprometido, personas mayores, niños pequeños y mujeres embarazadas, llegando a provocar abortos espontáneos.

Contexto: Retiran popular marca de alimento crudo para perros y gatos por posible contaminación en EE. UU.; así puede saber cuál es

Puede producir fiebre, dolores musculares, diarrea, dolor de cabeza y en el peor de los casos, meningitis, endocarditis y neumonía.

La manera más eficiente de prevenir la listeria es procurar tener la higiene adecuada en la manipulación de alimentos, hervir los que así se requieran y sobre todo no romper la cadena de frío.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Él es el joven desaparecido en México que encendió las alarmas tras el hallazgo de los cadáveres de los artistas colombianos

2. Arde escándalo en el FPC: histórico club denunció presunto amaño de partidos por parte de sus jugadores

3. Mujer que infiltró la seguridad presidencial, disfrazada de capitana, dijo que era “informante” del Ejército

4. Caos aéreo en EE. UU. : United y American Airlines paralizan todos sus vuelos por misteriosas fallas técnicas

5. No es Brasil ni Chile: este es el país con la mayor fuerza naval de Sudamérica y único en top 10 del mundo, según Global Firepower

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosQuesosFDAAlimentos contaminadosBacteria

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.