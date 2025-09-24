La FDA retira del mercado productos con queso en varios estados de EE. UU. por contaminación con listeria. Revise si los adquirió

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), lanzó una advertencia tras el retiro de varios lotes de productos que contienen queso.

Se trata quesos producidos por la cooperativa Middlefield Original Cheese Co-Op, ubicada en Ohio, cuyos alimentos podrían estar contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes.

La bacteria que causa la listeria es bastante resistente a múltiples condiciones ambientales. | Foto: Universal Images Group via Getty

Los productos posiblemente infectados se elaboraron el 30 de mayo y 13 de agosto. Fueron distribuidos a los estados de Ohio, Minnesota, Wisconsin y Texas, entre el 7 de julio y el 14 de agosto.

Su venta se dio a través de tiendas minoristas, comedores y distribuidoras. Cuando la compañía identificó que había listeria en dichos artículos y en las superficies donde se cortan los quesos, procedió a informar a las autoridades sanitarias.

Aun no se han reportado contagios o enfermedades derivadas del consumo de los quesos, cuyos lotes ya no se encuentran en el mercado.

Los productos implicados de Middlefield incluyen: Sunrise Creamery Dilly Pickle Queso Montery Jack con pepinillos; Queso Pepper Jack; Queso mozzarella rallado Co-Op; Queso cheddar de color amarillo; Queso Gouda orgánico; Queso Monterey Jack y queso provolene.

Para verificar los lotes y fechas de vencimiento de los quesos, puede verificar la página web de la FDA.

La listeria

La bacteria que produce la enfermedad habita en animales y personas expuestas al ambiente donde el microorganismo se pululó.

Una vez la FDA identifica el brote, procede de forma inmediata al retiro de los productos en las diferentes superficies donde fueron distribuidos. | Foto: Houston Chronicle via Getty Imag

Es resistente ya que sobrevive y se multiplica en ambientes poco favorables, como bajas temperaturas de refrigeración y condiciones de acidez, salinidad, y escasez de oxígeno, afirma Seguridad Alimentaria.

La bacteria se presenta en alimentos que no han tenido tratamiento térmico previo, como salchichas cocidas, mariscos, pescados crudos, productos lácteos elaborados con leche cruda, frutas y verduras.

Efectos en la salud

La listeria puede resultar grave en personas con el sistema inmunológico comprometido, personas mayores, niños pequeños y mujeres embarazadas, llegando a provocar abortos espontáneos.

Puede producir fiebre, dolores musculares, diarrea, dolor de cabeza y en el peor de los casos, meningitis, endocarditis y neumonía.