Estados Unidos
EE. UU. emite retiro masivo de comidas escolares por sospecha de listeria
Casi 100.000 kilogramos de burritos y wraps fueron retirados por presunta contaminación que pondría en riesgo la salud de los estudiantes en Estados Unidos.
El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS), del Departamento de Agricultura, anunció el retiro del mercado de 91.585 kilos de burritos y wraps precocinados, que hacían parte de los desayunos y almuerzos de los programas federales escolares.
Los productos fueron elaborados por la empresa por la empresa M.C.I. Foods, con sede en California, entre el 17 de septiembre y el 14 de octubre y, según las autoridades, pueden estar infectados los listeria.
¿Cuáles son los alimentos afectados?
La medida afecta a siete tipos de alimentos congelados.
Entre los productos retirados se encuentran El Mas Fino Egg, Ham, and Cheese Breakfast Burrito(código 00607, lote 80903), Los Cabos Sausage, Egg & 3 Cheese Breakfast Burrito(código 61304, lote 80900), y Midamar Egg, Cheese & Beef with Sausage Seasoning Breakfast Wrap(código MMBK03, lote 80972 y 80977).
Todos los productos afectados llevan los números de establecimiento “EST. 1162A” o “P-5890A” dentro del sello de inspección del Departamento de Agricultura de EE. UU.
Estos alimentos, hechos a base de huevo, queso y diversas carnes (res, jamón, salchicha y pavo), fueron enviados a instituciones educativas a través de los Programas Nacionales de Desayuno y Almuerzo Escolar, para ser repartidos a los menores.
La listeria se detectó durante pruebas rutinarias a los ingredientes y aunque hasta el momento no se han registrado casos de esta bacteria en los menores, las autoridades han decidido retirar los productos por precaución.
El llamado es que se identifique y deseche cualquier producto que pueda estar afectado.
El FSIS recomendó que las escuelas revisen sus almacenes y refrigeradores, con el fin de verificar que no haya quedado ningún lote afectado.
¿En qué consiste la listeria y cómo puede afectar la salud de los niños?
De acuerdo a lo que explica la profesora Mary O’Riordan, especialista en microbiología e inmunología de la Universidad de Michigana, la Listeria monocytogenes es una bacteria capaz de sobrevivir y multiplicarse incluso en condiciones de refrigeración.
Ingerir alimentos que están contaminados, puede ocasionarle una infección y las personas más vulnerables son aquellas que son inmunodeficientes; adultos mayores, mujeres embarazadas y recién nacidos.
Mayo Clinic señala que los síntomas van desde fiebre, dolor muscular, confusión, rigidez en el cuello, pérdidas de equilibrio y problemas gastrointestinales hasta infecciones severas como meningitis o septicemia.
En los últimos meses, se ha detectado la presencia de esta bacteria en alimentos que se han distribuido por diferentes partes de Estados Unidos.
El problema es que ahora, son muchos los menores de edad que podrían estar en riesgo, por lo que la medida fue tomada de inmediato.