El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS), del Departamento de Agricultura, anunció el retiro del mercado de 91.585 kilos de burritos y wraps precocinados, que hacían parte de los desayunos y almuerzos de los programas federales escolares.

Los productos fueron elaborados por la empresa por la empresa M.C.I. Foods, con sede en California, entre el 17 de septiembre y el 14 de octubre y, según las autoridades, pueden estar infectados los listeria.

¿Cuáles son los alimentos afectados?

La medida afecta a siete tipos de alimentos congelados.

Entre los productos retirados se encuentran El Mas Fino Egg, Ham, and Cheese Breakfast Burrito(código 00607, lote 80903), Los Cabos Sausage, Egg & 3 Cheese Breakfast Burrito(código 61304, lote 80900), y Midamar Egg, Cheese & Beef with Sausage Seasoning Breakfast Wrap(código MMBK03, lote 80972 y 80977).

Todos los productos afectados llevan los números de establecimiento “EST. 1162A” o “P-5890A” dentro del sello de inspección del Departamento de Agricultura de EE. UU.

Estos alimentos, hechos a base de huevo, queso y diversas carnes (res, jamón, salchicha y pavo), fueron enviados a instituciones educativas a través de los Programas Nacionales de Desayuno y Almuerzo Escolar, para ser repartidos a los menores.

La listeria se detectó durante pruebas rutinarias a los ingredientes y aunque hasta el momento no se han registrado casos de esta bacteria en los menores, las autoridades han decidido retirar los productos por precaución.

El llamado es que se identifique y deseche cualquier producto que pueda estar afectado.

El FSIS recomendó que las escuelas revisen sus almacenes y refrigeradores, con el fin de verificar que no haya quedado ningún lote afectado.

Comida congelada que hace parte de los programas federales de desayunos y almuerzos escolares, fueron retirados por contaminación | Foto: Getty Images

¿En qué consiste la listeria y cómo puede afectar la salud de los niños?

De acuerdo a lo que explica la profesora Mary O’Riordan, especialista en microbiología e inmunología de la Universidad de Michigana, la Listeria monocytogenes es una bacteria capaz de sobrevivir y multiplicarse incluso en condiciones de refrigeración.

Ingerir alimentos que están contaminados, puede ocasionarle una infección y las personas más vulnerables son aquellas que son inmunodeficientes; adultos mayores, mujeres embarazadas y recién nacidos.

Mayo Clinic señala que los síntomas van desde fiebre, dolor muscular, confusión, rigidez en el cuello, pérdidas de equilibrio y problemas gastrointestinales hasta infecciones severas como meningitis o septicemia.

En los últimos meses, se ha detectado la presencia de esta bacteria en alimentos que se han distribuido por diferentes partes de Estados Unidos.