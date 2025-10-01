Suscribirse

Walmart anuncia drástico cambio en sus productos que implementará en los próximos meses. Casi mil alimentos serán intervenidos

La cadena examinará varios alimentos que tendrán cambios paulatinamente.

Redacción Mundo
1 de octubre de 2025, 7:21 p. m.
Walmart, la mayor cadena minorista de EE. UU., con más de 4.600 tiendas en 50 estados, optará por eliminar varios ingredientes de sus marcas propias.

Según la cadena, planea descartar colorantes alimentarios sintéticos, conservantes, edulcorantes artificiales y sustitutos de grasa para enero de 2027.

Así bien, su objetivo afectaría a unos 1.000 productos que incluyen snacks salados, artículos horneados, bebidas energéticas, aderezos para ensaladas y glaseados.

Walmart sostiene que el plan de reformulación de 14 meses se enfocará principalmente en su marca de alimentos más grande, Great Value.

Contexto: Estos son los mejores descuentos de Walmart en juguetes para la temporada navideña

Además, se esperan cambios en los alimentos preparados Marketside, Freshness Guaranteed y Bettergoods.

Algunos elementos reformulados serán salsas de queso Great Value elaboradas con pimentón y achiote, un colorante alimentario y especia natural, en lugar del Amarillo n.° 5 y el Amarillo n.° 6, por ejemplo.

También se dará cambio de componentes en ingredientes usados para conservar carnes procesadas.

El cambio de Walmart desde su gerencia

Los aditivos seleccionados para su eliminación reflejaban la disponibilidad de alternativas viables y escalables para mantener la calidad del producto, el sabor y precios asequibles”, sostuvo la compañía.

El 90 % de los alimentos de marca blanca de Walmart no contienen colorantes sintéticos. La noticia del miércoles marca la aceleración de un proceso que la compañía inició en los últimos años”, afirmó para AP el vicepresidente sénior de alimentos, consumibles y fabricación de marcas blancas de Walmart, Scott Morris.

Contexto: Usuaria de Walmart Plus en EE. UU. canceló su plan de suscripción por aparente error en importante beneficio

“Los clientes han estado pidiendo a Walmart que elimine ciertos ingredientes, pero reemplazarlos con alternativas más naturales es complicado”, agregó Morris.

Lo que viene

“El rendimiento de los sustitutos puede variar significativamente según si el producto es estable o necesita refrigeración. Las nuevas versiones deben someterse a rigurosas pruebas de sabor con los clientes”, sostuvo el ejecutivo.

Contexto: ¿Walmart elimina las etiquetas de precios? Los compradores ya no sabrán el valor de los artículos como lo hacían tradicionalmente

Además, añadió que “el principal factor que impidió que Walmart renovase sus estantes de alimentos antes fue la disponibilidad limitada de alternativas aprobadas, pero el mercado para ellas está aumentando”.

En la última década, múltiples compañías de alimentos han optado por retirar productos químicos de su mercancía, en pro de una mejor salud para los estadounidenses.

Además, durante la administración Trump se han hecho varios esfuerzos por hacer de la industria de los alimentos un sector más sano y equilibrado.

*Con información de Associated Press.

