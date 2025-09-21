Estados Unidos
Estos son los mejores descuentos de Walmart en juguetes para la temporada navideña
La compañía minorista más grande del mundo ha publicado las ofertas que aplican desde ahora, a meses de la temporada de Navidad.
A medida que se acerca la temporada navideña, son varias las compañías que han anunciado, desde ahora, sus descuentos para que las personas empiecen a programar las compras de regalos.
Así las cosas, la gigante de supermercados de Estados Unidos, Walmart, publicó una lista en su página oficial sobre los 50 juguetes que tiene los mejores descuentos para diciembre.
En aquella lista, lideran juguetes coleccionables, videojuegos y juguetes de personajes de películas y series, lo que demuestra una tendencia de los productos favoritos de los estadounidenses en la actualidad. Aquí la lista completa, con los precios en oferta:
- Patinete plegable Adventure Force - 15.00 dólares
- Camión Ram a control remoto Adventure Force 1:10 - 49.97 dólares
- Juego activo de vigas de equilibrio Battat Rainbow Ridge - 24.84 dólares
- Juego de supermercado Bluey - 54.98 dólares
- Conecta 4 Frenesí - 14.97 dólares
- Estudio de pulseras Heishi apiladas Cool Maker - 19.97 dólares
- Vacas en el espacio - 19.97 dólares
- Dragones CrystaLynx - 15.88 dólares
- Pista de carreras de dinosaurios - 24,99 dólares
- Disney Jr. SuperKitties Oopsie Kitty Peluche Dancing Bitsy de 13 pulgadas – 24.97 dólares
- Historias encantadas de las princesas Disney (Muñecas incluidas: Ariel, Tiana y Bella) - 14.97 dólares
- Dragón de DreamWorks, Cómo entrenar a tu dragón, juguete volador a control remoto de Desdentado - 39.97 dólares
- Aspiradora de mano Dyson Toy - 24.97 dólares
- Horno Easy Bake - 49.97 dólares
- Mesa de actividades y caballete 4 en 1 “Ríe y aprende” de Fisher-Price - 64.97 dólares
- Flip 7 - 7,97 dólares
- Flybar 6V Bluey ImaginAir Rider Car - 128.00 dólares
- Funko Bitty POP! Surtido de 4 figuras de Marvel (y Star Wars) - 14.88 dólares
- furReal Maggie, la vaca que alimenta y sigue - 44.97 dólares
- La casa de muñecas de Gabby: La película, una casa de muñecas increíble - 99.97 dólares
- Gui Gui - 9,97 dólares
- Hot Wheels Ultimate Dual Dragon Transporter - 49.97 dólares
- Bicicleta infantil Huffy Rock It de 20 pulgadas - 92.00 dólares
- Figura de acción de Distortus Rex de Jurassic World Rebirth - 49.84 dólares
- Juego de pizza cinética para aplastar arena - 20.99 dólares
- Juego de aprendizaje interactivo LeapFrog LeapMove - 69.97 dólares
- Minifigura Lego Marvel (Spider-Man: Un nuevo universo) - 4.97 dólares
- Lego Speed Champions 2 Rápidos y Furiosos Honda S2000 - 26.97 dólares
- Lego Super Mario Nintendo Game Boy—Set de construcción retro - 59.97 dólares
- Set de construcción Mattel Brick Shop Hot Wheels ’90 Acura NSX - 49.97 dólares
- Melissa & Doug - Juego de cocina para cocinar a fuego lento y revolver - 19.97 dólares
- Figura de acción del Gran Cerdo en modo Batalla de Minecraft - 19.84 dólares
- Juego de minimarcas “Llena el refrigerador” - 19.97 dólares
- Vehículo de control remoto Monster Jam Smash & Bash Grave Digger - 49.97 dólares
- Minimáquina de karaoke Move2Play para niños - 29.99 dólares
- Mutadores de hiperfusión de Mr. Beast Lab - 19.97 dólares
- Muñecas de 45 cm de Mi vida como el Mago de Oz - 49.94 dólares
- Lanzador Nerf Elite 2.0 Eaglepoint RD-8 - 23.88 dólares
- Paquete Nintendo Switch 2 + Mario Kart World - 499.00 dólares
- Centro de mando definitivo de bomberos y rescate de la Patrulla Canina - 54.97 dólares
- Peppa Pig gruñe y se acurruca - 24.97 dólares
- Mamá Tortuga de Pets Alive - 19.97 dólares
- Volantes y lazos Play-Doh Barbie - 19.97 dólares
- Playskool Sit ‘n Spin - 27.94 dólares
- Vehículo todoterreno teledirigido Polaris RZR a escala 1:14 (rojo y azul) - 29.97 dólares
- Peluche Pokémon Vaporeon de 45 cm para dormir - 29.97 dólares
- Kit de slime casero Tazón de cereales con sabor a fruta Slime Life - 14.97 dólares
- Sets de inicio Toniebox2 (temas: Moana de Disney, Chase de la Patrulla Canina y Sra. Rachel) - 159.00 dólares
- Tractor de construcción Tonka 6V con remolque - 118.00 dólares
- Estación de creación de masa Wonder Factory Never Dry - 24.97 dólares
“Sabemos que nuestros clientes buscan regalos de calidad a buen precio esta temporada navideña. Nuestro equipo de expertos en juguetes ha trabajado arduamente para garantizar que ofrecemos a los clientes la mejor variedad de juguetes —los artículos más buscados y emocionantes— con los precios bajos diarios y las cómodas opciones de compra que Walmart les ofrece”, declaró Brittany Smith, vicepresidenta de juguetes de Walmart, en un comunicado.