Estos son los mejores descuentos de Walmart en juguetes para la temporada navideña

A medida que se acerca la temporada navideña, son varias las compañías que han anunciado, desde ahora, sus descuentos para que las personas empiecen a programar las compras de regalos.

Así las cosas, la gigante de supermercados de Estados Unidos, Walmart, publicó una lista en su página oficial sobre los 50 juguetes que tiene los mejores descuentos para diciembre.

En aquella lista, lideran juguetes coleccionables, videojuegos y juguetes de personajes de películas y series, lo que demuestra una tendencia de los productos favoritos de los estadounidenses en la actualidad. Aquí la lista completa, con los precios en oferta:

La minorista está estableciendo descuentos meses antes de Navidad. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Patinete plegable Adventure Force - 15.00 dólares

Camión Ram a control remoto Adventure Force 1:10 - 49.97 dólares

Juego activo de vigas de equilibrio Battat Rainbow Ridge - 24.84 dólares

Juego de supermercado Bluey - 54.98 dólares

Conecta 4 Frenesí - 14.97 dólares

Estudio de pulseras Heishi apiladas Cool Maker - 19.97 dólares

Vacas en el espacio - 19.97 dólares

Dragones CrystaLynx - 15.88 dólares

Pista de carreras de dinosaurios - 24,99 dólares

Disney Jr. SuperKitties Oopsie Kitty Peluche Dancing Bitsy de 13 pulgadas – 24.97 dólares

Historias encantadas de las princesas Disney (Muñecas incluidas: Ariel, Tiana y Bella) - 14.97 dólares

Dragón de DreamWorks, Cómo entrenar a tu dragón, juguete volador a control remoto de Desdentado - 39.97 dólares

Aspiradora de mano Dyson Toy - 24.97 dólares

Horno Easy Bake - 49.97 dólares

La mayoría de los juguetes son videojuegos, o juguetes de personas de películas y series. | Foto: 123rf

Mesa de actividades y caballete 4 en 1 “Ríe y aprende” de Fisher-Price - 64.97 dólares

Flip 7 - 7,97 dólares

Flybar 6V Bluey ImaginAir Rider Car - 128.00 dólares

Funko Bitty POP! Surtido de 4 figuras de Marvel (y Star Wars) - 14.88 dólares

furReal Maggie, la vaca que alimenta y sigue - 44.97 dólares

La casa de muñecas de Gabby: La película, una casa de muñecas increíble - 99.97 dólares

Gui Gui - 9,97 dólares

Hot Wheels Ultimate Dual Dragon Transporter - 49.97 dólares

Bicicleta infantil Huffy Rock It de 20 pulgadas - 92.00 dólares

Figura de acción de Distortus Rex de Jurassic World Rebirth - 49.84 dólares

Juego de pizza cinética para aplastar arena - 20.99 dólares

Juego de aprendizaje interactivo LeapFrog LeapMove - 69.97 dólares

Minifigura Lego Marvel (Spider-Man: Un nuevo universo) - 4.97 dólares

Lego Speed ​​Champions 2 Rápidos y Furiosos Honda S2000 - 26.97 dólares

Lego Super Mario Nintendo Game Boy—Set de construcción retro - 59.97 dólares

Set de construcción Mattel Brick Shop Hot Wheels ’90 Acura NSX - 49.97 dólares

Melissa & Doug - Juego de cocina para cocinar a fuego lento y revolver - 19.97 dólares

Figura de acción del Gran Cerdo en modo Batalla de Minecraft - 19.84 dólares

Juego de minimarcas “Llena el refrigerador” - 19.97 dólares

Vehículo de control remoto Monster Jam Smash & Bash Grave Digger - 49.97 dólares

Minimáquina de karaoke Move2Play para niños - 29.99 dólares

Mutadores de hiperfusión de Mr. Beast Lab - 19.97 dólares

Muñecas de 45 cm de Mi vida como el Mago de Oz - 49.94 dólares

Lanzador Nerf Elite 2.0 Eaglepoint RD-8 - 23.88 dólares

Paquete Nintendo Switch 2 + Mario Kart World - 499.00 dólares

Centro de mando definitivo de bomberos y rescate de la Patrulla Canina - 54.97 dólares

Peppa Pig gruñe y se acurruca - 24.97 dólares

Mamá Tortuga de Pets Alive - 19.97 dólares

Las personas pueden acceder a los descuentos desde ahora. | Foto: Adobe Stock

Volantes y lazos Play-Doh Barbie - 19.97 dólares

Playskool Sit ‘n Spin - 27.94 dólares

Vehículo todoterreno teledirigido Polaris RZR a escala 1:14 (rojo y azul) - 29.97 dólares

Peluche Pokémon Vaporeon de 45 cm para dormir - 29.97 dólares

Kit de slime casero Tazón de cereales con sabor a fruta Slime Life - 14.97 dólares

Sets de inicio Toniebox2 (temas: Moana de Disney, Chase de la Patrulla Canina y Sra. Rachel) - 159.00 dólares

Tractor de construcción Tonka 6V con remolque - 118.00 dólares

Estación de creación de masa Wonder Factory Never Dry - 24.97 dólares