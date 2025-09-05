Usuaria de Walmart Plus en EE. UU. canceló su plan de suscripción por aparente error en importante beneficio

Una usuaria de Walmart Plus en Estados Unidos decidió cancelar su membresía después de experimentar un fallo en uno de los beneficios más atractivos del programa.

El servicio adicional conocido como “InHome Plus Up”, que promete entregas directamente dentro del hogar y la recolección de devoluciones sin que el cliente tenga que desplazarse, estuvo inactivo durante más de dos días.

Según relató la afectada en redes sociales, no podía programar entregas ni recogidas, lo que le generó frustración y la llevó a pedir un reembolso inmediato. La compañía respondió invitándola a comunicarse con su equipo de soporte, aunque no precisó la causa del error ni el tiempo necesario para restablecer la función.

En esta ilustración, tomada en Cracovia, Polonia, el 3 de junio de 2025, se ve el logotipo de Walmart en una pantalla y un pequeño carrito de compras | Foto: NurPhoto via Getty Images

Este episodio refleja un problema más amplio que han reportado varios miembros de Walmart. A través de foros en línea y comentarios en portales especializados, los clientes señalan demoras en los envíos, cancelaciones inesperadas de pedidos e incluso cargos automáticos después de intentar cancelar la suscripción.

Un caso documentado muestra que una consumidora, pese a haber solicitado la baja antes de la fecha de renovación, fue cargada en otra tarjeta registrada y posteriormente se le negó el reembolso, bajo el argumento de que la política de la empresa no contempla devoluciones una vez iniciado un nuevo ciclo de pago.

Estas experiencias han generado la percepción de que Walmart complica los procesos de cancelación para retener a los usuarios, algo que la compañía ha negado.

Otro punto de controversia surgió con el beneficio de streaming de Paramount, incluido en la membresía. Algunos clientes se quejaron de que no podían cancelar este servicio de forma independiente, ya que al hacerlo se les exigía terminar por completo la suscripción a Walmart Plus.

En esta ilustración fotográfica se ve el logotipo de Paramount Plus | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La empresa respondió que Paramount Plus no puede gestionarse de manera separada, y recomendó simplemente no activar la plataforma si no se desea usarla. Este detalle alimentó críticas sobre la falta de flexibilidad y la sensación de que los beneficios, aunque atractivos en el papel, no siempre responden a las necesidades prácticas de los consumidores.

La situación de la usuaria que canceló su plan pone en evidencia una tensión creciente entre la promesa de conveniencia que ofrece Walmart Plus y la experiencia real de quienes lo contratan.

Aunque millones de clientes en Estados Unidos valoran los envíos gratuitos y el ahorro en combustible, los fallos técnicos y la falta de claridad en la atención han comenzado a destruir la confianza en un servicio que compite directamente con Amazon Prime.