Por primera vez en la historia, Amazon supera a Walmart y se posiciona como la compañía más grande del mundo por ingresos.

Cómo Amazon superó a Walmart y se convirtió en líder mundial de facturación

En un hecho que marca un hito en el panorama corporativo global.

Amazon.com Inc. ha desplazado a Walmart Inc. como la compañía con mayor facturación anual del planeta, tras más de una década de dominio del gigante minorista estadounidense, como se describe en un artículo de Money Morning.

Según los datos financieros más recientes presentados por ambas empresas, Amazon reportó ingresos por U$716.9 mil millones durante su año fiscal 2025

Con esto se superó ligeramente los U$713.2 mil millones que declaró Walmart para su ejercicio fiscal terminado el 31 de enero de 2026.

Esto marca el primer año en que Amazon encabeza la lista de ingresos globales, un dominio que Walmart mantenía desde hace 13 años.

Este cambio en la cima del ranking, que también se reflejará en la próxima lista Fortune 500, es más que un simple intercambio de posiciones en una tabla de cifras.

Refleja transformaciones profundas en la economía global y en los modelos de negocio de las grandes corporaciones.

La FTC acusó a Amazon de inducir a millones de usuarios a inscribirse en Prime mediante prácticas engañosas y dificultar la cancelación del servicio, lo que llevó a un acuerdo histórico de compensación. Foto: Composición Semana/ Getty Images

Impacto de Amazon en el comercio global frente al tradicional dominio de Walmart

Mientras que Walmart ha sido tradicionalmente reconocida como la mayor empresa minorista física del mundo, con una red de más de 10.000 tiendas en decenas de países, el crecimiento de Amazon ha estado impulsado por un modelo mucho más diversificado.

Además de su negocio de comercio electrónico, donde miles de millones de productos se venden cada año, Amazon ha desarrollado segmentos de alta rentabilidad como Amazon Web Services (AWS), su negocio de computación en la nube, servicios de publicidad digital y comisiones por marketplace para vendedores terceros.

La división de AWS, en particular, ha sido un motor crucial.

Representa una porción significativa de los ingresos totales de Amazon, con un crecimiento que supera al de muchos negocios tradicionales de tecnología.

Walmart sigue concentrando la mayor parte de sus ventas en la comercialización de productos físicos, incluyendo alimentos, ropa y artículos del hogar.

En términos de volumen de bienes vendidos puramente como minorista, el análisis puede mostrar diferencias más complejas que las que sugieren las cifras totales de facturación.

No obstante, el liderazgo en facturación global es un símbolo potente del cambio de época.

El auge del comercio electrónico, la digitalización del consumo y la expansión de servicios tecnológicos han redefinido qué tipo de empresa puede reclamar el título de más grande del mundo.

Walmart, por su parte, continúa creciendo y adaptándose, impulsando su negocio en línea, integrando inteligencia artificial en sus operaciones y reforzando su presencia omnicanal.

Para muchos expertos, este episodio no representa la caída de Walmart, sino el ascenso de un nuevo paradigma en el que las fronteras entre retail, tecnología y servicios se desdibujan.

La batalla entre estos dos gigantes seguirá siendo una pieza clave para entender la dirección futura del comercio global.