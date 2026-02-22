Tecnología

Amazon lanza videojuegos gratis cada mes para suscriptores Prime con su innovadora plataforma: así funciona el servicio sin consola

La plataforma cuenta con juegos reconocidos, sin necesidad de que las personas tengan una consola o un computador especial.

Redacción Tecnología
22 de febrero de 2026, 5:45 a. m.
La empresa tiene una plataforma de juegos en la nube, más fáciles de acceder para los usuarios.
La gigante de tecnología estadounidense, Amazon, ofrece lotes de regalos para sus miembros suscriptores a Prime disfruten cada mes. Esta empresa cuenta con un servicio de videojuegos en la nube que permite jugar a las personas por medio de la página de streaming ya sea en el computador, en el televisor o en el celular, sin necesidad de consolas o equipos avanzados.

Play Station lanzó recomendación para quienes elijan el poderoso eléctrico Xiaomi SU7 en Gran Turismo 7

Aquella plataforma de juegos se llama Amazon Luna, la cual ofrece una gran variedad de contenido rotativo —es decir que cambia de manera frecuente— es gratis para los que cuenten con una suscripción en Amazon Prime. Entre los juegos que hay en la plataforma se encuentra el reconocido Fornite. En caso de que los jugadores quieran acceder a contenido exclusivo, pueden hacer un siguiente pago en Luna+, por el valor de 10 dólares mensuales.

En esta ilustración fotográfica se ve el logotipo de Amazon Luna en la pantalla de un smartphone. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La ventaja que tiene esta página de Amazon es que no se requiere de equipos avanzados para poder jugar, además de que los videojuegos inician de manera instantánea una vez el usuario da clic sobre la opción elegida. Lo anterior debido a que funciona similar a la reproducción de una película de cualquier servicio de streaming.

“Para jugar en Luna, necesitas una conexión a Internet de alta velocidad. La velocidad mínima recomendada es de 10 Mbps. Los juegos en la nube pueden consumir hasta 10 GB por hora a 1080p“, asegura Amazon en su sitio web. Y detalla que otro de su diferencial es que las personas encontrarán juegos en los que se pueden unir varios usuarios, incluso si no son miembros Prime, para llevar a cabo una ”noche de juegos".

Starlink llegó a los celulares: verifique si el suyo es compatible con el internet satelital para disfrutar de una conexión fluida

El debut de esta plataforma fue en el 2020, desde cuando ha ganado popularidad por su fácil accesibilidad para los usuarios y jugadores. Además, con los años se ha estado expandiendo cada vez a más países.

“Los videojuegos son una de las fuerzas culturales más poderosas del mundo: más de 3.000 millones de personas juegan en todo el planeta. Sin embargo, si observamos los datos un poco más de cerca veremos que solo unos 300 millones tienen consola propia y 250 millones cuentan con PC potentes para jugar“, establece Amazon Luna en su página web.

La empresa agrega que las personas que querían o ya juegan en pantallas grandes, necesitan de consolas sofisticadas y de “tarjetas gráficas prohibitivas”, además de la necesidad de instalar juegos complejos que obstaculizan la diversión. “La industria no se ha preparado para recibir a los cientos de millones de personas que quieren disfrutar de la magia de jugar en pantalla grande“.

