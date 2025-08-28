El Kit Slad, que se venía vendiendo en las tiendas Walmart, fue retirado de las diferentes tiendas de Estados Unidos, al reportarse que los compradores alérgicos a uno de los componentes, corren el riesgo de sufrir una reacción potencialmente mortal.

Las causas del retiro del producto de las tiendas Walmart

De acuerdo a lo que ha dicho la tienda, quienes hayan adquirido este producto deben desecharlo de inmediato o regresarlo a alguna de las tiendas para obtener el reembolso correspondiente.

El kit salad pertenece a la marca Taylor Fresh Foods y se vendió en las tiendas Walmart de varios estados, incluidos Alabama, Arkansas, Luisiana, Misuri, Nueva Jersey, Oklahoma y Pensilvania.

El retiro de este producto puede afectar a los compradores que lo adquirieron con un código de producto que comienza con TFRS, el cual se encuentra en la esquina derecha del empaque.

Además, el producto tiene como fecha de consumo el 4 de septiembre.

El elemento alergénico que contienen este tipo de productos es el sésamo, el cual puede casar una reacción alérgica a dos de cada 1.000 personas en los Estados Unidos.

Aunque hasta el momento esta es una acción preventiva, la idea es no pasar por alto las advertencias sanitarias y evitar el consumo de este tipo de productos.

Salad kits sold in N.Y., nationwide recalled for undeclared allergens https://t.co/p5WUPMAc9F — SIAdvance (@siadvance) August 28, 2025

Síntomas de alergia al sésamo

Cuando las personas que son alérgicas al sésamo consumen este alimento, pueden generar desde reacciones leves hasta algunas que pueden llegar a ser mortales.

Entre los síntomas se pueden enumerar los siguientes, conforme a lo que se registra en el portal Kids Health:

Resuello y sibilancias al respirar (hacer “pitos” al respirar)

problemas para respirar

tos

ronquera

opresión de garganta

dolor abdominal

vómitos

diarrea

ojos hinchados, llorosos y que pican

urticaria

ronchas rojas

hinchazón

una bajada de la tensión arterial que causa mareo o pérdida de la conciencia (desmayo)

Los médicos han advertido que la anafilaxia, que es una reacción grave, puede poner en peligro la vida.

La anafilaxia puede empezar con algunos de los síntomas propios de una reacción alérgica menos grave, pero pueden empeorar rápidamente. La persona puede tener dificultades para respirar y/o llegar a desmayarse.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que las alergias a la soja afectan más a los niños pequeños, de acuerdo a lo que dice la Clinica Cleveland.

Es importante que se tome en serio cada advertencia emitida y seguir las recomendaciones, con el fin de evitar consecuencias graves para la salud.