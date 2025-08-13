Chocolate de ‘Pitufos’ es retirado en Estados Unidos por contener ingrediente potencialmente mortal

Lo que debía ser un simpático detalle de chocolate, se pudo haber convertido en un elemento mortal para muchos compradores en Estados Unidos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta nacional tras ordenar el retiro inmediato de un chocolate con temática de los Pitufos, debido a la presencia de un ingrediente que representa un riesgo grave para la salud.

¿Cuál es el ingrediente que puede tener consecuencias mortales?

Los lotes que se ordenaron retirar del mercado pertenecen a la marca de chocolate belga Popping Chocolate With Cookies, con forma de Pitufo, después de que se descubriera que algunos contenían trazas de trigo no declaradas en la etiqueta

El problema de que contenga trigo, es que este ingrediente puede resultar fatal para los bebés y niños que son alérgicos a este ingrediente. Según la entidad de salud, las alergias al trigo pueden ser potencialmente mortales para los pequeños alérgicos.

El producto fue fabricado en Bélgica y distribuido en Estados Unidos a través de tiendas minoristas y plataformas en línea.

Representa un riesgo grave para personas con alergia al trigo o con enfermedad celíaca, ya que puede provocar reacciones adversas que van desde urticaria y problemas respiratorios hasta complicaciones más severas.

Si después de haber consumido este producto, usted siente síntomas como dificultad para respirar, hinchazón en la cara o lengua, erupciones cutáneas o malestar gastrointestinal, debe buscar atención médica de forma urgente.

Según la FDA, los lotes afectados fueron retirados voluntariamente por el fabricante, que colabora con las autoridades para retirar el producto de todos los puntos de venta.

La agencia instó a los consumidores a no consumir el chocolate y devolverlo al lugar de compra o desecharlo de inmediato.

Un tipo de chocolates vendidos en estados unidos fueron retirados del mercado por fallas en sus etiquetas. Imagen de referencia | Foto: El País

Un problema que se ha vuelto recurrente en el etiquetado de productos

La omisión de componentes alérgenos en los etiquetados es una de las principales causas de retiro de alimentos en Estados Unidos.

Durante el último año, la FDA reportó que más del 40% de las alergias alimentarias estuvieron relacionadas con ingredientes no declarados.

Estos hechos resaltan la importancia de enfatizar sobre una vigilancia más estricta en la cadena de suministros, con el fin de evitar que los consumidores adquieran productos que, en algunos casos, pueden resultar perjudiciales para su salud.

Por otra parte, lo mejor es fijarse bien en los componentes de cada producto que se consuma y no dejarse deslumbrar por la forma o el llamativo empaque que tenga.