Target ordena retiro inmediato de dos productos por fallas que ponen en riesgo la vida de los consumidores

La administración de los supermercados Target, en Estados Unidos, anunció el retiro de dos productos de uso común por los consumidores, debido a que se identificaron problemas en la seguridad, por lo que se le ha pedido a los compradores que los dejen de usar de manera inmediata.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) emitió un aviso días atrás sobre el retiro de botellas de gas de 1 litro Drinkmate, y de secadores para el cabello de la reconocida marca Remington.

De acuerdo con la comisión, estos dos artículos podrían provocar graves lesiones, como peligros de electrocución y laceración.

El producto fue vendido en Walmart, Target y Amazon entre marzo de 2024 y junio de 2025. | Foto: Empower Brands.

Ambos productos se pueden encontrar en la página oficial de Target, para que los usuarios los adquieran de manera virtual. Amazon y Walmart también cuentan con estos artículos en sus estanterías, por lo que los estadounidenses deben tener en cuenta los peligros antes de comprarlos.

Ante los avisos de seguridad, la compañía Empower Brands retiró al menos 56.300 secadores de cabello, modelo D3190DCDN. Estos secadores carecen de un dispositivo clave de protección contra la inmersión.

Las botellas vendidas por Drinkmate pueden explotar durante su uso. | Foto: Getty Images

Lo anterior quiere decir que, en caso de que el secador tenga contacto con el agua si está enchufado, puede provocar un corte que podría resultar en una lesión grave para la persona que lo está usando. Pese a que se ha advertido a los usuarios, hasta el momento no se ha reportado ningún herido.

Estos secadores, de acuerdo con la información de la comisión, se han vendido exclusivamente en línea, por las páginas de Target.com, Amazon.com y Walmart Marketplace entre marzo de 2024 y junio de 2025 por un valor entre 25 y 32 dólares.

Por su parte, la reconocida cadena de supermercados de Estados Unidos aseguró que las personas que hayan comprado estos productos para el cabello, pueden solicitar un reembolso del dinero total mediante una petición en la página de internet. Para ello, deben compartir una foto del artículo y, de ser el caso, la evidencia del cable dañado.

Los artículos se pueden adquirir en la página web de Walmart, Target y Amazon. | Foto: Getty Images

En cuanto a las bebidas carbonatadas, la empresa Drinkmate anunció el retiro de 106.200 botellas PET de 1 litro para gasificación, explicando que estos envases de plásticos podrían explotar durante su uso.

La compañía detalló que los riesgos incluyen laceraciones, lesiones por impacto y daño auditivo. En las últimas semanas, se han registrado al menos ocho incidentes por el uso de estas botellas de gas.