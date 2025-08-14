Suscribirse

Walmart anuncia un beneficio que promete aliviar el bolsillo de millones de empleados

La cadena minorista amplía su descuento del 10 % en comestibles durante todo el año, beneficiando a 1.6 millones de empleados en Estados Unidos.

Darwin Schneider Correa Parra

Pasante de Mundo - Semana.

14 de agosto de 2025, 11:58 a. m.
Walmart está expandiendo su servicio de entrega con drones a 1,8 millones de hogares adicionales en el área metropolitana de Dallas-Fort Worth, permitiendo a los clientes recibir sus pedidos en tan solo 30 minutos.
Walmart y descuentos para empleados | Foto: NurPhoto via Getty Images

Walmart acaba de implementar una iniciativa significativa dirigida a sus empleados en Estados Unidos: extender un descuento del diez por ciento a casi todos los productos alimenticios, disponible durante todo el año tanto en tienda como en línea.

Esta medida sustituye la restricción previa, que limitaba el descuento a productos frescos y mercancía general, y lo activaba solo durante la temporada navideña. Ahora, artículos como leche, carne, alimentos secos y mariscos también están cubiertos, lo que supone un alivio tangible para cerca de 1.6 millones de colaboradores.

El cambio fue anunciado por Donna Morris, directora de Recursos Humanos de Walmart, en una carta interna donde expresó que esta es una de las mejoras más demandadas por los empleados: “Hemos escuchado que estos ahorros suponen una gran diferencia para ustedes y sus familias”.

La empresa continúa enfrentando críticas por sus políticas laborales, incluyendo acusaciones de prácticas antisindicales y condiciones de trabajo precarias.
Miami, Florida, Hallandale Beach, tienda Walmart, cajero y mostrador de caja | Foto: Jeffrey Greenberg/Universal Imag

El anuncio se realizó durante una reunión de gerentes en Houston, y generó aplausos por su relevancia en un contexto económico marcado por la inflación en productos básicos como huevos, café y carne.

Este nuevo beneficio se suma a otros esfuerzos previos de Walmart por mejorar sus condiciones laborales, entre ellos incrementos salariales para trabajadores por hora y la implementación de un programa de bonos dirigido a unos 700 mil empleados de primera línea.

A finales del año pasado y lo que va de este año, se ha observado además el lanzamiento de programas de desarrollo profesional y formación técnica, con el objetivo de capacitar al personal para roles más especializados y mejor remunerados.

Más allá del impacto directo en la economía de los trabajadores, este tipo de beneficios también actúan como estrategia para la retención y atracción de talento en un mercado laboral competitivo.

A pesar de que Walmart anunció en 2024 un aumento del salario mínimo inicial de $12 USD a $14 USD por hora, muchos empleados consideran que esta medida es insuficiente para cubrir el costo de vida.
Walmart tienda, que muestra los coches de supermercado en el estacionamiento. | Foto: NurPhoto via Getty Images

La opinión de expertos y defensores laborales coincide en que ofrecer ventajas tangibles mejora no solo la satisfacción del empleado, sino también su fidelidad hacia la empresa, reduciendo la alta rotación que caracteriza al sector minorista.

La decisión de Walmart también resuena en el entorno general de la gran distribución, donde otras cadenas ofrecen descuentos aún más amplios desde el primer día de empleo. Por ejemplo, Whole Foods ofrece un veinte por ciento de descuento y Target aplicaciones que combinan ventajes del veinte y diez por ciento desde el ingreso del trabajador.

Esto pone en evidencia que Walmart busca mantenerse competitivo no solo ante sus clientes, sino también entre sus principales competidores en cuanto a beneficios laborales.

Ampliar el descuento del diez por ciento a casi todos los comestibles durante todo el año es una respuesta directa a preocupaciones reales del personal y un paso clave para aliviar el costo de vida, reafirmando el compromiso de la empresa con sus empleados en tiempos inflacionarios.

