Walmart revoluciona sus tiendas con cargadores rápidos de autos eléctricos

La cadena instalará estaciones de carga en 78 sucursales de 19 estados, facilitando la movilidad eléctrica y la experiencia de compra.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

19 de enero de 2026, 8:12 p. m.
Un brutal ataque con arma blanca dejó múltiples heridos en Michigan; el agresor ya está bajo custodia.
Un brutal ataque con arma blanca dejó múltiples heridos en Michigan; el agresor ya está bajo custodia.

Walmart dio un paso clave hacia la movilidad eléctrica al anunciar la instalación de cargadores rápidos en sus estacionamientos de 78 tiendas en 19 estados.

La medida permitirá a los conductores recargar sus vehículos mientras compran o comen, combinando conveniencia y tecnología en un solo lugar.

Walmart integra ChatGPT para facilitar compras conversacionales con inteligencia artificial

Walmart apuesta por la movilidad eléctrica y transforma sus estacionamientos

Walmart anunció una actualización importante en sus tiendas de Estados Unidos.

La cadena instalará cargadores rápidos para vehículos eléctricos en 78 sucursales de 19 estados, para así responder a la creciente demanda de puntos de carga eficientes y mejorar la experiencia del cliente.

Los cargadores podrán entregar hasta 400 kilovatios, lo que permite recargar vehículos en mucho menos tiempo que los sistemas tradicionales.

Esta medida llega en un momento en que los vehículos eléctricos siguen creciendo, aunque algunos incentivos federales se han reducido.

Para muchos conductores, encontrar carga rápida fuera de casa sigue siendo un desafío, y Walmart decidió cubrir ese vacío.

La iniciativa también tiene un efecto estratégico, pues los clientes podrán hacer compras o comer mientras sus autos se cargan, lo que incrementa el tráfico en las tiendas y refuerza la percepción de Walmart como un lugar que ofrece soluciones prácticas.

Quiénes se benefician y qué significa para el futuro cercano

Los estados seleccionados incluyen Florida, Texas, Pensilvania, Utah y Washington.

La instalación de más de diez puntos de carga en algunos lugares busca cubrir áreas con alta concentración de vehículos eléctricos y escasa infraestructura de carga.

Para los usuarios, esto significa menos ansiedad por encontrar cargadores y más libertad para viajar distancias largas.

Para Walmart, es una manera de fidelizar clientes y adaptarse a las tendencias tecnológicas, teniendo en cuenta que la movilidad eléctrica está transformando no solo el transporte, sino también el comercio minorista.

Target se reinventa en 2026: así cambiarán sus tiendas para sorprender a los clientes

Para la empresa minorista este proyecto refleja su compromiso con la innovación y la sostenibilidad, buscando siempre adaptarse a las necesidades de sus clientes y a las tendencias tecnológicas.

En conclusión, las estaciones de carga rápida de Walmart no son solo un servicio técnico. Son un movimiento estratégico que combina conveniencia, tecnología y adaptación a los cambios en el consumo moderno.

Noticias Destacadas