Target se reinventa en 2026: así cambiarán sus tiendas para sorprender a los clientes

Michael Fiddelke asumirá como nuevo CEO y la compañía planea renovar sus tiendas, fortalecer sus marcas propias e invertir en tecnología para ofrecer una experiencia de compra más moderna y personalizada.

Margarita Briceño Delgado

27 de diciembre de 2025, 12:40 p. m.
Target prepara cambios en sus tiendas y marcas propias para ofrecer una experiencia de compra más moderna y personalizada.
Target prepara cambios en sus tiendas y marcas propias para ofrecer una experiencia de compra más moderna y personalizada.

En 2026, Target buscará recuperar su protagonismo en el retail estadounidense.

Con la llegada de Michael Fiddelke como CEO, la cadena apuesta por remodelaciones de tiendas, ampliación de su oferta de productos y un impulso digital que promete sorprender a los clientes.

Remodelación de tiendas y tecnología avanzada para 2026

La compañía ha comenzado a reconfigurar su estructura corporativa, eliminando alrededor de 1,800 puestos para simplificar la toma de decisiones y acelerar la ejecución de iniciativas estratégicas. Estas medidas, que no afectan al personal de tiendas ni de la cadena de suministro, buscan crear un Target más ágil y preparado para responder a las demandas del mercado, de acuerdo a lo que se informa en la página de KBTX.

Entre los cambios que los clientes notarán, se incluyen remodelaciones de tiendas y mejoras en la experiencia de compra, tanto física como digital.

Target planea incorporar tecnología avanzada e inteligencia artificial para optimizar la disponibilidad de productos, personalizar las ofertas y mejorar la logística. Este enfoque responde a un mercado donde los consumidores exigen rapidez, conveniencia y experiencias únicas.

Las remodelaciones y la inversión tecnológica serán claves en la estrategia de Target para sorprender a los clientes en 2026.
Las remodelaciones y la inversión tecnológica serán claves en la estrategia de Target para sorprender a los clientes en 2026.

Marcas propias y estrategias de producto para sorprender a los clientes

El fortalecimiento de las marcas propias será otro pilar estratégico.

Target apuesta por líneas como Good & Gather y Cat & Jack, mientras revisa alianzas externas, como la finalización de su colaboración con Ulta Beauty, para enfocar la oferta en sus propias categorías de belleza y cuidado personal, según lo indica Modern Retail.

Además, se espera que la selección de productos en áreas como hogar, ropa y juguetes se amplíe y se diferencie, buscando atraer tráfico y fidelizar clientes.

Aunque la empresa ha presentado planes ambiciosos de inversión para 2030, incluyendo más aperturas de tiendas, mejoras digitales y expansión de su plataforma Target Plus, el desafío inmediato es revertir las ventas estancadas y recuperar la confianza de los inversionistas.

Michael Fiddelke asumirá como nuevo CEO de Target a partir del 1 de febrero de 2026, sucediendo a Brian Cornell, quien pasará a presidir la junta directiva, y con él habrá nuevos vientos para el comercio retail.

Su llegada marca un momento crucial para Target, que busca reactivar su crecimiento y consolidar su posición frente a competidores como Walmart y Amazon

2026 será un año de transformación para Target, donde la combinación de liderazgo renovado, inversión tecnológica y enfoque en la experiencia del cliente podría definir si la compañía logra consolidarse como un referente del retail moderno, o si deberá enfrentar un entorno competitivo cada vez más exigente.

