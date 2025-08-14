Suscribirse

Amazon expande su entrega de comestibles el mismo día, a 1.000 ciudades de Estados Unidos

La compañía busca reforzar su presencia en el sector de alimentos con un servicio más rápido y disponible para millones de clientes en todo el país.

Redacción Mundo
14 de agosto de 2025, 2:19 p. m.
Amazon lleva su entrega de comestibles en el mismo día a 1.000 ciudades estadounidenses. | Foto: Getty Images

Amazon anunció la ampliación de su servicio de entrega de comestibles el mismo día, y ahora llegará a 1.000 ciudades y localidades en Estados Unidos.

Con esta acción busca aumentar su apuesta en el comercio electrónico de alimentos como una respuesta a la demanda de compras a domicilio.

¿Qué ofrece este nuevo servicio?

La compañía aseguró que esta expansión permitirá a millones de clientes recibir productos frescos, artículos de despensa y otros esenciales en cuestión de horas.

Es así como fortalecerá su estrategia para competir en el mercado de supermercados, frente a gigantes como Walmart, Kroger y Target.

Con esta ampliación, la empresa busca llegar a 2.300 ciudades y localidades en Estados Unidos, antes de que finalice el 2025.

A través de este anuncio oficial, los clientes de Amazon podrán elegir entre miles de productos perecederos y recibirlos en la puerta de su casa en solo unas cuantas horas, una diferencia logística con respecto a sus competidores.

¿Qué productos entraron dentro de la nueva logística de Amazon?

Este nuevo servicio incluye comestibles como frutas, verduras, lácteos, carnes, pescados, productos congelados, panadería, artículos para el hogar y electrónicos, todos ellos disponibles por entrega inmediata.

Los usuarios que estén inscritos en Amazon Prime recibirán este beneficio siempre y cuando realicen pedidos iguales o superiores a 25 dólares.

Pero los usuarios sin membresía también podrán tener acceso a este beneficio, abonando una tarifa de 12.99 dólares.

Una expansión que se apoya en la tecnología

La idea es que los clientes de la empresa puedan formar canastas mixtas con los productos que cobija esta modalidad, que incluyen alimentos frescos, congelados, comestibles no perecederos y productos de electrónica o vestir en una sola operación.

Para garantizar que los productos van a llegar en perfectas condiciones al consumidor, Amazon ha implementado el uso de bolsas aislantes para mantener la temperatura de los alimentos durante el trayecto, conservando así la cadena de frío.

CBS News indica que este despliegue contribuye a que frutas, verduras, lácteos y carnes lleguen en condiciones óptimas al consumidor final.

Amazon amplía su servicio de entrega de comestibles en el mismo día.
Amazon amplía su servicio de entrega de comestibles en el mismo día. | Foto: Getty Images

Beneficios de este tipo de logística

Amazon aclaró que esta modalidad de entrega en el mismo día es completamente independiente de los servicios disponibles hasta ahora a través de Amazon Fresh y Whole Foods Market.

Es una nueva alternativa para mejorar la experiencia de compra de los clientes.

  • Ahorro de tiempo: permite recibir compras en cuestión de horas sin necesidad de desplazarse al supermercado.
  • Mayor conveniencia: posibilidad de programar entregas según la disponibilidad del cliente, incluso el mismo día.
  • Acceso rápido a productos frescos: garantiza la llegada de frutas, verduras, carnes y otros perecederos en óptimas condiciones.
  • Cobertura más amplia: llega a zonas que antes no contaban con servicios de entrega ultrarrápida.
  • Reducción de compras de emergencia: evita salidas de último minuto gracias a la rapidez en la reposición de artículos esenciales.
  • Integración con compras en línea: posibilidad de combinar pedidos de comestibles con otros productos de Amazon en una sola entrega.

Con esta expansión, Amazon no solo fortalece su presencia en el competitivo mercado de comestibles en Estados Unidos, sino que también redefine las expectativas de los consumidores en cuanto a rapidez y conveniencia.

Al ofrecer entregas en el mismo día a un número récord de ciudades, la compañía refuerza su apuesta por un modelo de compras donde la inmediatez y la disponibilidad de productos frescos se convierten en un nuevo pilar.

