Así puede solicitar un reembolso o cambio de artículo si adquirió un producto de Amazon

Algunas compras no cumplen con las características establecidas al momento de la compra.

Redacción Tecnología
10 de agosto de 2025, 4:33 p. m.
Logo Amazon
Vista exterior de la agencia de reparto de Amazon Logistics. | Foto: Getty Images

Para gestionar la devolución de un producto adquirido en Amazon y obtener el correspondiente reembolso, se debe seguir un protocolo establecido por la plataforma.

El primer paso consiste en acceder a la cuenta personal mediante el sitio web oficial o la aplicación móvil. Posteriormente, se debe localizar la sección denominada “Devoluciones y pedidos”, disponible en la interfaz principal.

Caja de Amazon que se usa para los envíos | Foto: In Pictures via Getty Images

Al visualizar el historial de compras, se selecciona el artículo objeto de la devolución y se pulsa la opción “Devolver o reemplazar artículo”.

El sistema presentará dos alternativas: solicitar un artículo sustituto o proceder con el reembolso. Al optar por esta última, se requiere especificar el motivo de la devolución, seleccionando entre opciones preestablecidas como producto defectuoso, discrepancia con la descripción o decisión de no continuar con la compra.

Plazos de las devoluciones

Amazon ofrece diferentes modalidades para concretar la devolución. En la mayoría de casos, genera automáticamente una etiqueta de transporte prepagada que exonera al comprador de los gastos de envío.

Según la ubicación geográfica, existe la posibilidad de entregar el paquete en centros autorizados como Amazon Hub Locker o establecimientos colaboradores.

Con rebajas de hasta el 45%, Amazon lanza una selección especial de productos para el Prime Day.
Una de las acreditaciones de calidad de Amazon, es el soporte que brinda en estos casos. | Foto: Getty Images

Prepare el embalaje con el producto en su estado original, incluyendo todos los componentes accesorios y documentación adjunta.

La etiqueta de envío proporcionada debe fijarse correctamente al paquete. Se recomienda conservar el código de seguimiento para monitorear el proceso.

Los plazos para la acreditación del reembolso varían según el método de pago inicial. Las transacciones realizadas con tarjeta bancaria reflejan el reintegro entre 3 y 5 días hábiles posteriores a la verificación del producto devuelto.

¿Cuándo llega el pago?

Los pagos efectuados con saldo de Amazon Gift Card se compensan en un período más breve, generalmente entre 24 y 48 horas. Para transferencias bancarias, el proceso puede extenderse hasta 7 días hábiles.

Cabe destacar que ciertas categorías de productos tienen restricciones en las políticas de devolución.

En determinadas circunstancias, podrían descontarse los gastos de envío del monto a reembolsar, excepto cuando la devolución obedece a errores imputables a Amazon.

Ante cualquier eventualidad durante el proceso, el servicio de atención al cliente de Amazon está disponible a través de múltiples canales. Los agentes de soporte brindan asesoría para resolver consultas y guiar en cada etapa de la solicitud.

