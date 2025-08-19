Estados Unidos ha iniciado un retiro del mercado de más de 55.000 secadores de pelo de la marca Remington por un defecto de fabricación que representa un grave riesgo para los consumidores.

El defecto fue detectado en aparatos sin un dispositivo de protección contra inmersión, cuya ausencia podría provocar electrocución o lesiones graves si el equipo entra en contacto con agua mientras está enchufado.

Lo informó la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC), entidad oficial encargada de vigilar y regular la seguridad de los productos vendidos en el mercado estadounidense.

El modelo D3190DCDN de Remington, en color púrpura y negro, es el principal afectado en el retiro masivo en Estados Unidos. | Foto: CPSC

El retiro afecta específicamente al modelo D3190DCDN, identificado por su diseño en púrpura con detalles negros, el logotipo Remington en blanco sobre el cuerpo y tres botones negros ubicados en el mango.

Estos secadores fueron comercializados exclusivamente en plataformas como Walmart, Target y Amazon entre marzo de 2024 y junio de 2025, con un precio de venta que oscilaba entre $25 y $32 dólares.

Desde el anuncio oficial del retiro, la agencia de seguridad instó a los consumidores a dejar de usar inmediatamente el secador, desenchufarlo y contactar al fabricante, Empower Brands, para recibir un reembolso completo.

Además, se pide a los usuarios que envíen una fotografía del secador con el cable de alimentación cortado y, si está disponible, el comprobante de compra para agilizar el proceso de devolución. En ausencia de dicho comprobante, el reembolso se calcula según el precio promedio del producto, estimado en unos $24.99 dólares.

Hasta el momento del anuncio, no se habían reportado lesiones vinculadas al defecto, lo cual ha sido destacado como un dato positivo por parte de las autoridades. No obstante, el potencial riesgo, incluso fatal, ha puesto en alerta tanto a consumidores como a reguladores.

El vicepresidente de Empower Brands emitió un comunicado en el que expresa su compromiso con la seguridad del usuario y anuncia la colaboración plena con la CPSC para una gestión transparente y efectiva del retiro.

La empresa ha habilitado múltiples canales de contacto: una línea telefónica gratuita (1-844-695-2134) disponible de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:30 p.m. Una dirección de correo electrónico (HairdryerRecall@Spectrumbrands.com), así como el portal de Product Recalls en el sitio oficial de Remington.

Expertos en seguridad de productos señalan que los dispositivos eléctricos utilizados en baños o entornos con agua deben contar obligatoriamente con mecanismos como el interruptor de circuito de falla a tierra o, en este caso particular, un dispositivo de inmersión, cuyo objetivo es cortar el suministro eléctrico al contacto con líquidos. La ausencia de este componente compromete la seguridad básica y viola estándares esenciales en aparatos eléctricos de uso doméstico.