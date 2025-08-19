Suscribirse

Estados Unidos

En Estados Unidos retiran del mercado más de 55.000 secadores de pelo por grave defecto de fábrica

La CPSC advierte que los aparatos defectuosos representan un riesgo grave de descarga eléctrica para la población.

Darwin Schneider Correa Parra

Pasante de Mundo - Semana.

19 de agosto de 2025, 6:24 p. m.
Secador de cabello Remington retirado del mercado tras detectarse defectos de seguridad.
El producto fue vendido en Walmart, Target y Amazon entre marzo de 2024 y junio de 2025. | Foto: Empower Brands.

Estados Unidos ha iniciado un retiro del mercado de más de 55.000 secadores de pelo de la marca Remington por un defecto de fabricación que representa un grave riesgo para los consumidores.

El defecto fue detectado en aparatos sin un dispositivo de protección contra inmersión, cuya ausencia podría provocar electrocución o lesiones graves si el equipo entra en contacto con agua mientras está enchufado.

Lo informó la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC), entidad oficial encargada de vigilar y regular la seguridad de los productos vendidos en el mercado estadounidense.

Secador de pelo Remington modelo D3190DCDN en color púrpura y negro retirado del mercado en EE. UU.
El modelo D3190DCDN de Remington, en color púrpura y negro, es el principal afectado en el retiro masivo en Estados Unidos. | Foto: CPSC

El retiro afecta específicamente al modelo D3190DCDN, identificado por su diseño en púrpura con detalles negros, el logotipo Remington en blanco sobre el cuerpo y tres botones negros ubicados en el mango.

Estos secadores fueron comercializados exclusivamente en plataformas como Walmart, Target y Amazon entre marzo de 2024 y junio de 2025, con un precio de venta que oscilaba entre $25 y $32 dólares.

Contexto: Alerta de salud en EE. UU.: FDA ordena retirar 64.800 libras de mantequilla por esta insólita razón

Desde el anuncio oficial del retiro, la agencia de seguridad instó a los consumidores a dejar de usar inmediatamente el secador, desenchufarlo y contactar al fabricante, Empower Brands, para recibir un reembolso completo.

Además, se pide a los usuarios que envíen una fotografía del secador con el cable de alimentación cortado y, si está disponible, el comprobante de compra para agilizar el proceso de devolución. En ausencia de dicho comprobante, el reembolso se calcula según el precio promedio del producto, estimado en unos $24.99 dólares.

Hasta el momento del anuncio, no se habían reportado lesiones vinculadas al defecto, lo cual ha sido destacado como un dato positivo por parte de las autoridades. No obstante, el potencial riesgo, incluso fatal, ha puesto en alerta tanto a consumidores como a reguladores.

El vicepresidente de Empower Brands emitió un comunicado en el que expresa su compromiso con la seguridad del usuario y anuncia la colaboración plena con la CPSC para una gestión transparente y efectiva del retiro.

La empresa ha habilitado múltiples canales de contacto: una línea telefónica gratuita (1-844-695-2134) disponible de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:30 p.m. Una dirección de correo electrónico (HairdryerRecall@Spectrumbrands.com), así como el portal de Product Recalls en el sitio oficial de Remington.

Contexto: Las cinco alertas que ayudan a detectar el cáncer de mama a tiempo

Expertos en seguridad de productos señalan que los dispositivos eléctricos utilizados en baños o entornos con agua deben contar obligatoriamente con mecanismos como el interruptor de circuito de falla a tierra o, en este caso particular, un dispositivo de inmersión, cuyo objetivo es cortar el suministro eléctrico al contacto con líquidos. La ausencia de este componente compromete la seguridad básica y viola estándares esenciales en aparatos eléctricos de uso doméstico.

Ahora, las autoridades insisten en difundir el mensaje para prevenir accidentes y asegurar que los consumidores actúen con rapidez si poseen un secador afectado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Pilas viajeros: los errores al entrar a Estados Unidos que pueden costarle muy caro

2. Real Madrid sufrió en su debut por la liga española: así le fue a Franco Mastantuono

3. Otro golpe para el petrismo en la Comisión Segunda del Senado, que atiende asuntos internacionales: presidencia quedó en manos de la oposición

4. ¿Puede Trump realmente eliminar el voto por correo y las máquinas de votación?

5. Abusó de una mujer y luego la amenazó para evitar la denuncia. La víctima fue perseguida por el agresor

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AlertaEstados UnidospeligroPeloMujeresDefectosFábricasdescargas eléctricas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.