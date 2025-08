Alerta de salud en EE. UU.: FDA ordena retirar 64.800 libras de mantequilla por esta insólita razón

La FDA recomienda a los consumidores que posean este producto en casa que lo desechen inmediatamente o lo devuelvan al lugar donde fue adquirido. No se debe consumir bajo ninguna circunstancia, ya que la leche no declarada podría causar reacciones en personas sensibles, incluso si estas nunca han presentado síntomas previos. Hasta el momento, la empresa Bunge North America Inc. no ha emitido una declaración oficial al respecto, según informó Newsweek.