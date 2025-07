Estas piscinas fueron comercializadas ampliamente desde 2002, en una gran variedad de cadenas nacionales, incluyendo Walmart, Target, Kmart, Costco, Sam’s Club, The Home Depot, entre otras.

Diversas compañías fabricantes y distribuidoras han respaldado la decisión de la CPSC, como Bestway (Hong Kong) International Ltd., Bestway (USA) Inc., Intex Recreation Corp. y Polygroup North America Inc., todas colaborando en la retirada de estos modelos peligrosos.