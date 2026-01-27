Más de 275 trabajadores de Target enviaron una carta a la directiva de la compañía para exigir acciones concretas ante el aumento de operativos de ICE en Minnesota.

Aseguran que esta situación ha generado temor entre empleados y clientes y expone a la empresa a una crisis ética y laboral.

La carta de los empleados y el contexto del despliegue federal de ICE en el estado

En pleno auge de tensiones sociales y políticas en Minnesota, cientos de trabajadores de la cadena minorista Target han enviado una carta a la dirección corporativa exigiendo una postura clara y acciones concretas frente a las operaciones de la agencia federal U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

La misiva, firmada por más de 275 empleados principalmente de tiendas en el estado, denuncia lo que consideran un “fracaso moral” de la empresa al no enfrentar con firmeza la presencia de agentes de inmigración en sus establecimientos y sus alrededores.

El documento, fechado el 23 de enero de 2026, fue difundido primero por Business Insider y describe que los trabajadores desean que Target publique un pronunciamiento pidiendo el fin de la llamada Operation Metro Surge.

Lo que buscan los trabajadores de Target es que se prohíba explícitamente el ingreso de agentes de inmigración a las tiendas, estacionamientos y propiedades de la empresa.

Alegan que la “silenciosa inacción” de la dirección pone en riesgo la seguridad de empleados y clientes, y señalan también decisiones recientes de la empresa, como la reducción de programas de diversidad, equidad e inclusión, que han erosionado la confianza interna.

Crece la preocupación por los operativos de ICE.

La presión interna sobre Target y el impacto de las redadas migratorias en Minnesota

La carta de los trabajadores no surge en vacío. En las últimas semanas, Minnesota ha sido escenario de protestas masivas y confrontaciones alrededor de las políticas migratorias federales.

El estado vio el despliegue de más de 3.000 agentes de inmigración como parte de la operación supervisada por el gobierno federal, que ha desatado rechazo entre políticos estatales, líderes religiosos y organizaciones comunitarias.

Manifestantes han organizado un “blackout económico”, un día en que se llamó a no trabajar, no ir a la escuela ni hacer compras, para presionar a las autoridades a retirar a ICE del estado.

Esto, luego de varios incidentes polémicos, incluidos tiroteos de agentes federales que han dejado muertos a residentes del área.

Un caso concreto que alimentó la indignación fue la detención de dos empleados de Target en una tienda de Richfield, Minnesota, que fue capturada en video y ampliamente compartida en redes sociales y medios de comunicación.

Las imágenes mostraron el arresto de trabajadores, identificados por algunos testimonios como ciudadanos estadounidenses, a manos de agentes de inmigración dentro de un área pública del establecimiento.

Dicha acción generó protestas y un incremento de la presión comunitaria sobre la empresa.

La respuesta de Target ha incluido comunicaciones internas y gestos públicos que buscan calmar tensiones.

El entonces director de operaciones y próximo CEO, Michael Fiddelke, afirmó que la violencia vivida en Minneapolis era “increíblemente dolorosa”.

Además, resaltó el compromiso de la empresa con la seguridad de empleados y clientes, aunque evitó mencionar directamente a ICE o cambios de política específicos.

Desde el punto de vista legal, expertos en inmigración señalan que los agentes federales tienen derecho a operar en espacios públicos como tiendas y estacionamientos sin necesidad de tener permiso explícito del negocio, aunque necesitan órdenes judiciales válidas para acceder a áreas privadas como oficinas o espacios restringidos.

La presión de los trabajadores de Target refleja un debate sobre el rol de las grandes corporaciones frente a las políticas migratorias federales.