Estados Unidos

ICE participará en la seguridad del Super Bowl en California: DHS lo define como “protocolo estándar”

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que agentes migratorios estarán desplegados alrededor del Levi’s Stadium, como parte del esquema federal de seguridad

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

27 de enero de 2026, 3:29 p. m.
Habrá seguridad federal y coordinación interagencial en el Super Bowl en California
Habrá seguridad federal y coordinación interagencial en el Super Bowl en California Foto: Composición Semana AFP/ Getty images

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó que agentes de ICE participarán en los operativos de seguridad alrededor del Super Bowl en el Levi’s Stadium, en California.

La agencia calificó esta medida como un procedimiento estándar para eventos de gran magnitud.

Las declaraciones, difundidas por Fox News, han reavivado el debate sobre el papel de las agencias migratorias en eventos públicos de gran escala.

Protestas en Minneapolis por segunda muerte a manos de agentes del ICE: “Horribles escenas”

Seguridad nacional y coordinación de inteligencia en un evento catalogado como de interés nacional

Asuntos Públicos del DHS, dijo a TMZ Sports que la presencia de ICE forma parte de un esfuerzo coordinado con socios federales y locales para garantizar que el evento “sea seguro para todos los involucrados, como lo hacemos con cada evento deportivo importante, incluida la Copa del Mundo”.

Noticias Estados Unidos

¿TikTok protege a Donald Trump? California investiga censura a comentarios críticos hacia el presidente

Noticias Estados Unidos

En imágenes | Tormenta invernal en Estados Unidos: asciende la cantidad de muertos y los vuelos cancelados

Noticias Estados Unidos

Jefe del ICE es citado por desacato de órdenes judiciales: “La paciencia de este tribunal se ha acabado”

Noticias Estados Unidos

Empresarios de EE. UU. condenan el tiroteo de Alex Pretti y exigen acción inmediata

Noticias Estados Unidos

Trabajadores de Target presionan a la empresa por operativos de ICE en Minnesota

Noticias Estados Unidos

El importante anuncio del alcalde de Minneapolis que puede ser muestra de cambios en la política migratoria de Trump

Noticias Estados Unidos

En video: trozos de hielo flotando sobre el río Hudson causan revuelo en redes sociales

Mundo

Esta es la lista de países proyectados como potencia mundial en 2026: ¿cuál es el único país latinoamericano incluido?

Según McLaughlin Yoho, la misión de la agencia “no ha cambiado”, subrayando que la supervisión de la seguridad migratoria se integra a los protocolos habituales de protección en eventos de magnitud global.

La cobertura del DHS llega en un contexto donde la seguridad del Super Bowl se planifica meses antes, bajo la designación de National Special Security Event por parte del gobierno federal.

Esto implica la participación de múltiples agencias para gestionar amenazas potenciales, desde terrorismo hasta ciberseguridad.

No obstante, la decisión de enfatizar la presencia de agentes de ICE alrededor del Levi’s Stadium ha generado discusión pública más allá del ámbito deportivo.

Corey Lewandowski, asesor del DHS, enfatizó que ya había enfatizado que las operaciones de la agencia no se suspenderían por motivos de agenda o por la magnitud del evento, calificándolas como un mandato presidencial de continuar la aplicación estricta de las leyes migratorias en todo el país.

Miembros de la comunidad somalí muestran preocupación frente al operativo que ICE prepara en las Twin Cities
La presencia de ICE para garantizar la seguridad del evento Foto: Getty Images

ICE como apoyo operativo en eventos masivos: ¿qué implica su presencia en el Super Bowl?

Organizaciones comunitarias y defensores de derechos civiles han expresado preocupación por la implicación de ICE en un evento cultural multitudinario, advirtiendo que podría disuadir la participación de residentes y turistas inmigrantes, incluso si están dentro de los marcos legales.

El DHS, por su parte, ha insistido en que los aficionados que se encuentran legalmente en el país y que no violan otras leyes no tienen motivos para preocuparse por la presencia del ICE en las inmediaciones del estadio.

El NFL Super Bowl sigue siendo una plataforma de entretenimiento global y un imán para audiencias diversas.

Sin embargo, la confirmación de la participación de agentes del ICE en la seguridad del evento refleja cómo las políticas migratorias de Estados Unidos se entrelazan con la respuesta de seguridad interna en grandes concentraciones.

ICE refuerza seguridad de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno y desata polémica en Italia

En un país marcado por tensiones políticas sobre la migración, esta decisión del DHS probablemente seguirá generando debate en las próximas semanas, conforme se acerque el evento más visto en la temporada del fútbol americano.

Más de Noticias Estados Unidos

El presidente de EE. UU., Donald Trump, amenaza y planea prohibir la popular aplicación para compartir videos TikTok en Estados Unidos debido a los riesgos para la seguridad.

¿TikTok protege a Donald Trump? California investiga censura a comentarios críticos hacia el presidente

X

En imágenes | Tormenta invernal en Estados Unidos: asciende la cantidad de muertos y los vuelos cancelados

ICE podrá usar información de Medicaid de inmigrantes tras fallo judicial en EE.UU.

Jefe del ICE es citado por desacato de órdenes judiciales: “La paciencia de este tribunal se ha acabado”

El factoring se presenta como una nueva alternativa para la financiación de pequeñas y medianas empresas.

Empresarios de EE. UU. condenan el tiroteo de Alex Pretti y exigen acción inmediata

Target en Minnesota, en medio de la controversia por los operativos migratorios federales en el estado

Trabajadores de Target presionan a la empresa por operativos de ICE en Minnesota

George Floyd informe final

El importante anuncio del alcalde de Minneapolis que puede ser muestra de cambios en la política migratoria de Trump

Seguridad federal y coordinación interagencial en el Super Bowl en California

ICE participará en la seguridad del Super Bowl en California: DHS lo define como “protocolo estándar”

x

En video: trozos de hielo flotando sobre el río Hudson causan revuelo en redes sociales

ICE presentó la iniciativa que busca ampliar la fuerza laboral de la agencia en 2026.

ICE refuerza seguridad de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno y desata polémica en Italia

x

Más de medio millón de personas continúan sin servicio de energía a raíz de la tormenta Fern; la cifra de muertos sigue en aumento

Noticias Destacadas