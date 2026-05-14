Un joven de apenas 18 años es un ejemplo en Estados Unidos al ser aceptado por 49 universidades y conseguir más de 5 millones de dólares en becas académicas. En una entrevista, reveló las razones de su logro y lo que hará en su prometedor futuro.

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Joseph Parra Miguel es el nombre del joven de 18 años que, aunque nació en Arizona, tiene raíces mexicanas.

En una entrevista con el medio estadounidense N+Univisión, se mostró emocionado con su logro que, hoy, lo coloca como un símbolo de disciplina y perseverancia. Joseph destacó académicamente desde su escuela.

Katy Zaiser, su consejera académica, corroboró su brillantez y destacó: “Lo que él logró fue una hazaña tan extraordinaria, que me siento sumamente orgullosa de él”.

Joseph Parra Miguel se mostró emocionado. Foto: Tomado de WPLG Local 10

La brillantez del joven no se queda en sus logros; se evidencia también en sus respuestas.

“Quiero ser una persona que ayuda a las personas, tratar de ayudar a las comunidades... y que las comunidades también ayuden a otras comunidades”, declaró en la entrevista con el medio norteamericano.

Aunque Joseph tiene la oportunidad de acceder a las universidades más prestigiosas del país, decidió finalmente inscribirse en la Universidad Estatal de su estado, Arizona; allí planea estudiar negocios y cultura con el propósito social declarado.

Joseph está orgulloso de sus raíces latinoamericanas

El joven se refirió a sus raíces en la entrevista televisiva. Joseph exaltó la condición migrante de sus padres y destacó que la visita constante a sus territorios le ayudó a encontrar su identidad y también a entender a sus progenitores.

“Visité los pueblos de mis padres, es la razón por la que aprendí más de mi raza y mi cultura, y es algo que me da orgullo”, apuntó Joseph.

La familia es uno de los aspectos más importantes del joven latino; de hecho, fue motivado por su hermana, que eligió la Universidad Estatal de Arizona. En esta academia también está cursando sus estudios la familia de Joseph.

Tanto Joseph como su hermana tienen el objetivo de retribuir a sus padres todo el sacrificio que realizaron para garantizar su progreso y hoy, destacar en el ‘país de las oportunidades’.

“Ellos vinieron aquí sin nada... y quiero ayudar a mi familia, y a la comunidad aquí en Arizona”, afirmó el joven.

Ahora, el joven es un ejemplo para la comunidad latina e iniciará su carrera universitaria junto con su familia y emprenderá un futuro prometedor en donde sus objetivos priorizan a la comunidad.