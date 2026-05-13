La muerte de seis personas en un tren de Union Pacific tiene conmocionada a la comunidad hispana del país norteamericano. El ferrocarril fue hallado en la frontera de México con Estados Unidos y ya se empezaron a conocer algunas de las historias más conmovedoras que deja la tragedia.

Al menos 113 migrantes han muerto por el calor en la frontera sur de EE. UU. en lo corrido de 2023

Denis Isaías Anariba Herrera, un joven hondureño de 24 años, anhelaba ver a su hija y esposa en el país norteamericano luego de estar separado de ellas durante más de un año.

El joven fue identificado entre las seis víctimas mortales que dejó la emergencia del tren. Su madre reveló en el medio estadounidense N+Univisión que cumplía 25 años en tan solo dos semanas y soñaba con abrazar a las dos mujeres de su vida tras haberse separado de ellas.

Una tragedia familiar

Denis Anariba fue deportado del país norteamericano tras vivir cinco años en Houston y, aunque los relatos no especifican por qué fue devuelto a su país de origen, la madre del joven sí explicó sus razones para volver a Estados Unidos.

“Su anhelo era regresar aquí por su hija porque tiene una niña de un año”, relató la mujer. Denis habría permanecido en México dos meses, antes de llegar a Piedras Negras, Coahuila, donde, según su familia, arribó el tren.

La madre de Denis reveló al medio norteamericano las últimas palabras que cruzó con su hijo el pasado lunes: “Lo último que él me dijo cuando hablamos fue: ‘Nunca te olvides de mi gordita (su hija de 1 año), siempre ve a verla, visítala’“.

¿Qué pasó en el tren?

La emergencia comenzó el pasado 10 de mayo, cuando trabajadores ferroviarios encontraron inicialmente seis cuerpos dentro de un vagón de carga estacionado en un patio ferroviario de Laredo, muy cerca de la frontera con México.

Las primeras investigaciones apuntan a que las víctimas habrían muerto por hipertermia, es decir, un aumento extremo de la temperatura corporal causado por las condiciones sofocantes dentro del contenedor metálico.

Ese fin de semana, las temperaturas exteriores en Texas superaban los 32 °C, pero las autoridades estiman que dentro del vagón la sensación térmica pudo haber alcanzado hasta 60 °C.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportó que durante 2025 al menos 414 migrantes murieron o desaparecieron en las Américas, y cerca del 41 % de esos casos ocurrieron en la frontera entre México y Estados Unidos.

Muchas de esas muertes están relacionadas con: