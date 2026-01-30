Gente

Premios Grammy 2026: El regreso de Justin Bieber, Lady Gaga y el último adiós a Ozzy Osbourne; estos son los shows confirmados

Justin Bieber, Lady Gaga y Slash encabezan los shows de los Grammy 2026. Conozca la lista completa de artistas y el emotivo homenaje a Ozzy Osbourne este domingo.

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

30 de enero de 2026, 11:23 p. m.
Los Grammy están a la vuelta y estos son los shows que robaran la atención en el escenario.
Los Grammy están a la vuelta y estos son los shows que robaran la atención en el escenario. Foto: x

La industria musical se detiene este domingo 1 de febrero. La 68.ª edición de los Premios Grammy promete ser un evento histórico con el regreso de Justin Bieber, la presencia estelar de Lady Gaga y un despliegue de talento emergente que redefinirá el sonido de la década en Los Ángeles.

Un cartel de lujo: Del pop global al rock legendario

A pocos días de la ceremonia, la Academia de la Grabación ha sacudido las redes sociales al confirmar nuevos nombres que se suman a la parrilla de presentaciones. Justin Bieber, Lady Gaga y Slash son las incorporaciones de último minuto que han elevado la expectativa a niveles máximos.

Gaga llega a esta edición no solo como una de las artistas más influyentes de la historia, sino con el respaldo de 14 gramófonos previos y siete nominaciones este año, compitiendo en categorías reina como Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año. Por su parte, la inclusión de Bieber marca un momento clave en su carrera, consolidando su estatus tras años de evolución musical.

El adiós a una leyenda: El tributo a Ozzy Osbourne

Uno de los momentos que promete ser el más emotivo de la velada será el homenaje póstumo a Ozzy Osbourne, el icónico líder de Black Sabbath fallecido en julio pasado. Para honrar su legado, la Academia ha reunido a un “supergrupo” de lujo.

De acuerdo con la información confirmada por la organización, el legendario guitarrista Slash compartirá escenario con Duff McKagan, Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) y el rapero Post Malone. Esta fusión de géneros busca celebrar la transversalidad de un artista que cambió las reglas del rock para siempre.

Sangre latina y talento emergente: The Marías y la categoría del año

La representación latina y alternativa tendrá un espacio protagónico. La banda The Marías, liderada por la puertorriqueña María Zardoya, formará parte de una de las actuaciones más ambiciosas de la noche. Las estrellas nominadas en la categoría “Mejor artista debutante” realizarán una presentación conjunta.

Este bloque incluirá a fenómenos actuales como:

  • Addison Rae y Alex Warren
  • El grupo femenino KATSEYE
  • Leon Thomas y Lola Young
  • Olivia Dean y el misterioso Sombr

El toque de nostalgia y elegancia: Pharrell Williams y Lauryn Hill

La ceremonia no solo mira al futuro, sino que celebra sus raíces. El icónico Pharrell Williams subirá al escenario junto a su grupo de rap Clipse, garantizando una dosis de hip-hop clásico y producción de vanguardia.

Además, el segmento In Memoriam contará con la participación de Lauryn Hill, quien interpretará un tema en memoria de D’Angelo y Roberta Flack. También se confirmó que la estrella del country Reba McEntire, acompañada por Brandy Clark y Lukas Nelson, rendirá tributo a las figuras que la industria perdió en el último año.

Con la competencia reñida entre nombres como Bad Bunny, Rosé (de Blackpink) y Kendrick Lamar, la noche de este domingo 1 de febrero no será solo una entrega de premios, sino una radiografía exacta de la cultura popular contemporánea.

