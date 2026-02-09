¿Quién es el niño de origen argentino al que Bad Bunny le dio su Grammy en el show del medio tiempo?

El show más esperado de los Estados Unidos, el Super Bowl LX 2026, tuvo como gran protagonista a Bad Bunny. El artista puertorriqueño fue el encargado del espectáculo de medio tiempo de la final de la NFL, realizada el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

A una semana de haber hecho historia al convertirse en el primer artista en ganar el Grammy anglo a Álbum del Año con un disco completamente en español, Bad Bunny volvió a marcar tendencia al cantar casi todo su show en español durante la final del fútbol americano, el espectáculo más grande de Estados Unidos.

Palabras de Bad Bunny al ganar el premio a mejor álbum en los Premios Grammy 2026. Foto: Getty Images for The Recording A

El show contó con varios momentos que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Uno de los más comentados ocurrió cuando, tras la interpretación de NUEVAYoL, Bad Bunny se acercó a un niño y le entregó un gramófono.

Para muchos usuarios, el gesto fue interpretado como un mensaje de resistencia y apoyo a los migrantes latinos, en medio de las recientes redadas del Servicio de Control de Aduanas e Inmigración (ICE).

De inmediato, comenzaron las especulaciones en redes sociales sobre si el menor hacía referencia, o incluso si se trataba, de Liam Conejo, un niño de origen ecuatoriano que fue detenido semanas atrás en Minneapolis junto a su padre por agentes del ICE. La similitud entre ambos niños avivó el debate frente a las redadas contra los migrantes en Estados Unidos.

Ahora bien, horas después de finalizado el espectáculo se confirmó que el niño que apareció junto a Bad Bunny no era Liam Conejo. El menor era Lincoln Fox, un actor de cinco años. Aunque ambos comparten un origen inmigrante, Fox tiene ascendencia argentina y egipcia, la escena no quería representar ese caso en particular.

El momento fue más bien una representación simbólica en la que el cantante puertorriqueño se entregaba a sí mismo el gramófono cuando era niño, como una metáfora de que cada niño debía seguir sus sueños.

Antes del show Bad Bunny dijo: “Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio y si hoy estoy aquí en el Super Bowl LX es porque nunca dejé de creer en mí y tú también deberías creer en ti, vales más de lo que piensas, créeme”. Lo que refuerza aún más esta interpretación.

Por otra parte, distintos reportes indican que el show fue sintonizado por más de 135 millones de personas, lo que podría convertirlo en el show de medio tiempo del Super Bowl, más visto en la historia.