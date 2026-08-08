Cáncer de próstata en Joe Biden se agravó fuertemente, según su hijo Hunter. Esto reveló en una entrevista

Hunter Biden, hijo del expresidente de Estados Unidos Joe Biden, se mostró bastante afectado emocionalmente en una entrevista con la BBC cuando se refirió a la penosa enfermedad que sufre su padre desde hace un par de años: cáncer de próstata.

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El relato de Hunter demuestra que el exmandatario norteamericano no la está pasando nada bien, pues, en la entrevista, reveló que aquel cáncer que ya había hecho metástasis está invadiendo muchas zonas del cuerpo de Joe Biden, lo que le está causando consecuentemente fuertes dolores físicos.

“El cáncer se ha extendido, ha hecho metástasis en sus huesos y más allá… Es muy doloroso y, en muchos sentidos, es muy debilitante”, declaró Hunter, mientras evidentemente luchaba para contener sus lágrimas.

Un drama familiar

“Es realmente triste verlo. Lo único que diría sobre mi papá, sobre su salud en este momento, es que ojalá se quejara más, porque no está bien”, declaró Hunter.

Hunter Biden también se refirió a la enfermedad del expresidente desde su percepción y la de su familia, evidenciando la magnitud de la tragedia. Comentó el dolor emocional que siente él y su círculo más cercano, pues ver sufrir a su padre se convierte en un gran dolor.

Este sufrimiento emocional no solo se ha hecho presente en esta etapa de la tragedia, pues Hunter comentó que el momento en el que la familia se enteró del diagnóstico significó un duro golpe.

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Medios estadounidenses afirmaron en su momento que Joe Biden había sido sometido a radioterapia y terapia hormonal para contrarrestar la enfermedad; sin embargo, esto no estaría minimizando la tragedia que sufre el expresidente.

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A pesar del drama que vive el expresidente, su hijo también tuvo un momento para exaltarlo durante la entrevista. “Sigue haciendo lo suyo. Él cree profundamente en este país”, apuntó.

Posteriormente, señaló que su padre sigue “ahí afuera”, hablando públicamente sobre los temas que le importan. Joe Biden publicará unas memorias, “Promise Me, America”, luego de las elecciones intermedias.

Esta imagen será la portada del libro en mención. Foto: Little, Brown and Co. via AP

Biden, de 83 años, fue el hombre de mayor edad en ejercer como presidente de Estados Unidos, y su edad fue motivo de preocupación durante gran parte de sus cuatro años en el cargo.

Él y sus asesores de la Casa Blanca han enfrentado duras críticas por presuntamente ocultar la magnitud de sus problemas, especialmente después que se vio obligado a abandonar su candidatura a la reelección tras un debate desastroso con quien finalmente fue su sucesor, Donald Trump.