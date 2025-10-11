Joe Biden comienza cinco semanas de radioterapia y tratamiento hormonal para combatir el cáncer de próstata

El expresidente de Estados Unidos Joe Biden comenzó a recibir radioterapia y tratamiento de hormonas para combatir el agresivo cáncer de próstata que se le diagnosticó en mayo, según anunció este sábado un portavoz.

“Como parte de un plan de tratamiento para el cáncer de próstata, el presidente Biden se encuentra actualmente en tratamiento con radioterapia y hormonas”, de acuerdo con el comunicado recogido por la cadena NBC.

Las sesiones de radioterapia durarán cinco semanas y acompañarán al tratamiento de hormonas en forma de píldora que el expresidente ya comenzó, según el comunicado dado a conocer.

El demócrata de 82 años, que se retiró de su candidatura a la reelección en 2024 por motivos de salud, reveló en mayo que le habían diagnosticado una forma “agresiva” de cáncer de próstata con “metástasis óseas”.

Su cáncer tenía entonces una puntuación de 9 en la escala de Gleason, que evalúa la agresividad de los cánceres de próstata en una medición que va hasta 10, según la oficina del expresidente.

Cancer touches us all. Like so many of you, Jill and I have learned that we are strongest in the broken places. Thank you for lifting us up with love and support. pic.twitter.com/oSS1vGIiwU — Joe Biden (@JoeBiden) May 19, 2025

La radioterapia “utiliza rayos o partículas de alta energía para destruir las células cancerosas”, explica la Sociedad del Cáncer de Estados Unidos en su sitio web.

Este tipo de tratamiento se utiliza para las distintas etapas del cáncer de próstata, especifica la organización.

El propósito de tomar hormonas para esta enfermedad, señala la institución, es “reducir los niveles de hormonas masculinas, llamadas andrógenos, en el cuerpo o evitar que impulsen el crecimiento de las células del cáncer de próstata”.

Tras confirmarse la enfermedad, el expresidente publicó un mensaje en sus redes sociales. “El cáncer nos toca a todos. Como muchos de ustedes, Jill y yo hemos aprendido que somos más fuertes en los momentos difíciles. Gracias por animarnos con amor y apoyo”, dijo.

Tras expresar inicialmente su “tristeza” por la noticia en mayo, el actual presidente Donald Trump sugirió al día siguiente que el diagnóstico del demócrata se conocía desde hacía mucho tiempo.

En junio, Trump ordenó el inicio de una investigación sobre el entorno de Biden, sospechoso de haber “conspirado” para encubrir el deterioro físico y cognitivo de su sucesor y predecesor en la Casa Blanca.