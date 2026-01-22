Confidenciales

Joe Biden consideró capturar a Nicolás Maduro en un viaje internacional

La Casa Blanca, bajo las riendas del demócrata, contempló la posibilidad de detener al número uno del régimen del chavismo.

Redacción Semana
22 de enero de 2026, 11:47 p. m.
Joe Biden y Nicolás Maduro.
Joe Biden y Nicolás Maduro. Foto: Getty Images

El periodista Luis Carlos Vélez reveló en el programa Línea de fuego, en Univisión, un fragmento de una entrevista que se publicará en los próximos días con Juan González, exasesor de política exterior para América Latina de la administración de Joe Biden y clave en las negociaciones entre la Casa Blanca y Venezuela.

De acuerdo con la versión de González, el Gobierno norteamericano pensó en detener a Maduro en un viaje internacional, pero el líder del régimen se habría enterado de algunos planes y se revirtió el plan, dado que él restringió sus movimientos para no ser atrapado.

El contenido completo de las palabras del exasesor serán divulgadas en los próximos días en el marco de un especial del medio de comunicación.

