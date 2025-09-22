Trump explota contra Biden y se burla de su grave enfermedad: “un tipo estúpido, malo y gordo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter públicamente en contra de su antecesor, Joe Biden, a quien ahora llamó “un tipo estúpido, malo y gordo”, y señaló que los ciudadanos no deberían sentir lástima por él.

En mayo de este año se conoció que el expresidente Biden, de 82 años, sufre de un agresivo cáncer de próstata, de acuerdo con un comunicado oficial de aquel momento.

En medio de la cena del fundador del American Cornerstone Institute en la ciudad de Mount Vernon, en el estado de Virginia, que tuvo lugar el sábado 20 de septiembre, el presidente aprovechó para referirse a lo que él llama décadas de “fracasos y mal comportamiento de los demócratas”.

Trump: Biden was always a mean sob.. Not working out too well for him right now. So, when you start feeling sorry for him, remember he’s a bad guy pic.twitter.com/pQf7eGE0mC — Acyn (@Acyn) September 21, 2025

“Biden siempre fue un cabrón”, soltó Trump ante la prensa y una multitud de asistentes, haciendo una pequeña pausa y un repaso por los espectadores a la espera de una reacción por el insulto.

“No le está yendo muy bien ahora mismo. Así que, cuando empiecen a sentir lástima por él, recuerden que es un tipo malo”, continuó. “Nunca ha sido un tipo inteligente, pero siempre ha sido malo”.

En el video, que ha sido compartido por redes sociales, se escucha a las personas reír y vitorear ante los comentarios del mandatario. Trump agregó que su antecesor es “una persona gorda, basura y grosera”.

Expresidente de EE. UU., Joe Biden. | Foto: AP

Trump acostumbra a ofender a sus adversarios ante la prensa, durante sus apariciones públicas o en redes sociales. Sin embargo, estos comentarios parecen ir orientados a convencer a los ciudadanos de dejar de ver a Biden con compasión por la enfermedad que le fue diagnosticada.

“Dicen: ‘Pobre Joe’. Pero Joe nunca fue pobre Joe. Joe era cruel. Joe era corrupto. Y sus políticas están destruyendo a Estados Unidos”, sentenció Trump.

Después de salirse del guion para atacar a su predecesor, el republicano siguió hablando sobre temas diversos como las universidades, migración, sobre la guerra en Ucrania y Rusia, y sobre cristianismo.

El presidente Donald Trump suele atacar a su antecesor y contrincante político. | Foto: AP

Gran parte de su alocución se enfocó en exaltar sus logros desde que asumió, por segunda vez, la presidente de Estados Unidos, en enero del 2025.