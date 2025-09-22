Suscribirse

Trump explota contra Biden y se burla de su grave enfermedad: “un tipo estúpido, malo y gordo”

El presidente suele aprovechar sus discursos públicos y masivos para atacar a su predecesor, quien sufre un agresivo cáncer.

Redacción Mundo
23 de septiembre de 2025, 2:46 a. m.
Donald Trump
Presidente de EE. UU., Donald Trump. | Foto: Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter públicamente en contra de su antecesor, Joe Biden, a quien ahora llamó “un tipo estúpido, malo y gordo”, y señaló que los ciudadanos no deberían sentir lástima por él.

En mayo de este año se conoció que el expresidente Biden, de 82 años, sufre de un agresivo cáncer de próstata, de acuerdo con un comunicado oficial de aquel momento.

En medio de la cena del fundador del American Cornerstone Institute en la ciudad de Mount Vernon, en el estado de Virginia, que tuvo lugar el sábado 20 de septiembre, el presidente aprovechó para referirse a lo que él llama décadas de “fracasos y mal comportamiento de los demócratas”.

“Biden siempre fue un cabrón”, soltó Trump ante la prensa y una multitud de asistentes, haciendo una pequeña pausa y un repaso por los espectadores a la espera de una reacción por el insulto.

Contexto: Joe Biden reaparece con una herida en la cabeza y genera preocupación: “Me sorprendió”

“No le está yendo muy bien ahora mismo. Así que, cuando empiecen a sentir lástima por él, recuerden que es un tipo malo”, continuó. “Nunca ha sido un tipo inteligente, pero siempre ha sido malo”.

En el video, que ha sido compartido por redes sociales, se escucha a las personas reír y vitorear ante los comentarios del mandatario. Trump agregó que su antecesor es “una persona gorda, basura y grosera”.

chimoltrufio 1
Expresidente de EE. UU., Joe Biden. | Foto: AP

Trump acostumbra a ofender a sus adversarios ante la prensa, durante sus apariciones públicas o en redes sociales. Sin embargo, estos comentarios parecen ir orientados a convencer a los ciudadanos de dejar de ver a Biden con compasión por la enfermedad que le fue diagnosticada.

Contexto: Donald Trump difunde teoría de que Joe Biden habría sido “ejecutado” y “reemplazado” por clones

“Dicen: ‘Pobre Joe’. Pero Joe nunca fue pobre Joe. Joe era cruel. Joe era corrupto. Y sus políticas están destruyendo a Estados Unidos”, sentenció Trump.

Después de salirse del guion para atacar a su predecesor, el republicano siguió hablando sobre temas diversos como las universidades, migración, sobre la guerra en Ucrania y Rusia, y sobre cristianismo.

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación en el Jardín Sur de la Casa Blanca antes de abordar el Marine One rumbo a la Base Conjunta Andrews, Maryland, el domingo 21 de septiembre de 2025 en Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein)
El presidente Donald Trump suele atacar a su antecesor y contrincante político. | Foto: AP

Gran parte de su alocución se enfocó en exaltar sus logros desde que asumió, por segunda vez, la presidente de Estados Unidos, en enero del 2025.

Tras el anuncio de la enfermedad de Biden, el actual presidente expresó compasión, que no duró mucho tiempo. En ese momento, Trump se refirió a la noticia como “muy triste”, pero cuestionó las circunstancias: “me sorprende que el público no haya sido notificado hace mucho tiempo porque llegar a la etapa nueve es mucho tiempo”, dijo entonces a los periodistas.

