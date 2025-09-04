Joe Biden reaparece con una herida en la cabeza y genera preocupación: “Me sorprendió”

El ex jefe de Estado de los Estados Unidos, Joe Biden, generó preocupación después de que se le viera salir de una iglesia con una gran herida en la cabeza. Al expresidente se le vio saludando a algunas personas en Delaware durante el fin de semana del día del trabajo.

“Me sorprendió un poco porque es una cicatriz visible”, dijo Fred Karger, quien grabó el video y lo compartió en la plataforma X el martes 2 de septiembre. El hombre habló con el medio de comunicación Inside Edition, que dio la noticia en las últimas horas.

“Se ve fresco, con un poco de pelo peinado sobre la cicatriz. Me parece que es de alguien a quien le extirparon varios cánceres de piel de células basales de la cabeza”, dijo el hombre.

Joe Biden se sometió recientemente a una cirugía de Mohs, un procedimiento utilizado para tratar el cáncer de piel, según dijo su representante a The NY Post. La cirugía elimina capas delgadas de piel una a una, preservando el tejido sano que la rodea, hasta que desaparecen todas las células cancerosas, según cita el medio.

Si bien aún no se conoce cuándo fue operado el exmandatario norteamericano, fue visto con un vendaje en la cabeza a finales del mes de agosto cuando asistió al funeral del exgobernador de Delaware Mike Castle en la iglesia St. Joseph.

En junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó investigar un supuesto encubrimiento sobre el deterioro de la salud cognitiva de su predecesor mientras ocupaba la Casa Blanca.

Joe Biden con una herida en la cabeza. | Foto: ig/fredkarger

La medida es la última en una campaña prolongada de Trump para desacreditar al expresidente, que ha sido respaldada por políticos del Partido Republicano y sus partidarios en los medios conservadores.

Los republicanos han insistido en que el entorno de Biden encubrió su deterioro físico y cognitivo, tomó decisiones en su nombre y usó un dispositivo que podía reproducir su firma para permitirles seguir gobernando el país en su nombre.

Biden, que tenía 81 años en ese momento, abandonó su candidatura para un segundo mandato después de un desastroso desempeño en el debate contra Trump que renovó las preocupaciones sobre su salud y su agudeza mental.

En mayo de este año, la oficina de Biden anunció que Biden padece un cáncer de próstata evaluado con 9 sobre 10 en la escala Gleason, que mide la agresividad de la enfermedad.

Presidente Joe Biden habla durante ceremonia en la Casa Blanca | Foto: Getty Images

El expresidente estadounidense dijo a la prensa en ese momento que se sentía “bien” y “optimista” sobre el futuro, en sus primeras declaraciones públicas desde que reveló que padecía un tipo agresivo de cáncer de próstata.

“Bueno, el pronóstico es bueno. Estamos trabajando en todo. Estamos avanzando. Así que me siento bien”, dijo Biden, de 82 años, luego de un evento en Delaware.