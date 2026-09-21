¿Delcy Rodríguez podría reunirse con Nicolás Maduro? Crecen los rumores tras su llegada a Nueva York

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó a Estados Unidos, donde participará en la Asamblea General de la ONU, según un mensaje publicado en redes sociales.

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“En la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, Venezuela estará presente para llevar su voz y defender sus principios, con una agenda de trabajo basada en el respeto, la cooperación y el entendimiento”, escribió Rodríguez en X.

Será la primera participación de un mandatario venezolano en la Asamblea General de Naciones Unidas desde el discurso de Nicolás Maduro en 2018.

Llegamos a Nueva York con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones. pic.twitter.com/7o34hGhBHN — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) September 21, 2026

El exdictador venezolano está actualmente recluido en una prisión de Nueva York, a la espera de ser juzgado por varios delitos, entre ellos el de “narcoterrorismo”.

En ese contexto, los rumores sobre un posible encuentro entre la presidenta encargada de Venezuela y Nicolás Maduro siguen acaparando la atención de los medios de comunicación locales, quienes se encuentran cubriendo la visita de Rodríguez en Manhattan.

El trayecto no sería un problema, ya que las instalaciones de la Organización de Naciones Unidas donde se está llevando a cabo el evento están a 25 o 30 minutos de trayecto en carro hasta el Metropolitan Detention Center, donde se encuentra detenido el exdictador venezolano.

Trayecto entre la sede de la ONU y el centro penitenciario de Maduro Foto: Google Maps

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores han recibido visitas consulares durante su reclusión en Nueva York, aunque bajo estrictas regulaciones de las autoridades estadounidenses y, según medios locales, se ha confirmado que tiene permitido recibir ciertos tipos de visitas bajo el marco legal y diplomático.

Su derecho a la asistencia consular bajo la Convención de Viena fue ratificado por un juez federal. Un funcionario consular que representa al Estado venezolano hizo la primera visita oficial el pasado 30 de enero de 2026 para garantizar el acceso a los servicios requeridos.

Maduro cuenta con acceso regular permitido por ley a sus abogados defensores para preparar su proceso judicial.

Según medios locales, la Oficina Federal de Prisiones de EE. UU. (BOP) detalló que figuras políticas de su entorno, como la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y otros allegados, podrían visitarlo únicamente si solicitan y reciben una autorización previa de la institución penitenciaria.

Vista del Centro de Detención Metropolitano, donde se encuentra recluido el dictador venezolano Nicolás Maduro, en el barrio de Brooklyn de la ciudad de Nueva York Foto: AFP

Maduro está recluido bajo las Special Administrative Measures (SAMs), un conjunto de disposiciones que permiten establecer controles adicionales sobre las comunicaciones y los contactos de ciertos presos.

Estas normas pueden aplicarse cuando las autoridades consideran que existe un riesgo importante relacionado con las comunicaciones o visitas del detenido.

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Además, las regulaciones estadounidenses permiten limitar diferentes formas de contacto, entre ellas la correspondencia, las visitas, las entrevistas con medios de comunicación y las llamadas telefónicas.

Por ello, cualquier posible encuentro entre Rodríguez y Maduro dependería principalmente de las restricciones establecidas por las autoridades estadounidenses.

Nicolás Maduro Foto: GC Images

El hecho de que Rodríguez sea presidenta encargada de Venezuela no le concede de manera directa acceso a Maduro, aunque tampoco le impide pedir un encuentro.

El punto principal sería determinar en qué marco legal se haría la visita.

Rodríguez se encuentra en Estados Unidos para representar a Venezuela ante la Asamblea General de la ONU. Por esta razón, una posible petición para visitar a Maduro podría plantearse como una gestión oficial del gobierno venezolano ante las autoridades estadounidenses correspondientes.