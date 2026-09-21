CBS, ABC, NBC y Fox, las grandes cadenas de TV de Estados Unidos que suspenden su cobertura a Trump porque vetó a tres medios

Las principales cadenas televisivas de Estados Unidos anunciaron este lunes que dejan de cubrir de forma conjunta los actos públicos del presidente Donald Trump en solidaridad con CNN, que junto a los medios MS NOW y Politico fueron vetados por la Casa Blanca.

CNN, MS Now y Politico interpusieron por su parte una demanda judicial contra el gobierno Trump, al que acusan de querer coartar la libertad de prensa.

Medios vetados por Trump anuncian contrademanda por prohibirles la entrada a la Casa Blanca

Trump anunció el viernes que prohibía el acceso de estos tres medios a la Casa Blanca como castigo por difundir lo que él considera “noticias falsas”.

En reacción, las emisoras CBS, ABC, NBC y Fox anunciaron que dejarán de cubrir por turnos las actividades públicas del presidente, como hacían junto a CNN.

Esa filmación de forma conjunta se conoce en inglés como “pool”, modalidad en la que el medio designado luego comparte el material con el resto de medios de comunicación.

La cobertura televisiva de la agenda presidencial es una de las principales tareas periodísticas en Washington y su ausencia impacta tanto a los medios como a la propia Casa Blanca.

La Casa Blanca comenzó a aplicar el veto anunciado por Donald Trump contra periodistas de CNN, MS NOW y Politico

Ex estrella televisiva, Trump es un crítico feroz de los medios, a los que acusa de presentar una imagen negativa de su mandato.

Pero el presidente reconoce que vive de forma permanente pendiente de las pantallas.

Trump recibe asiduamente a ese “pool” de medios en el Despacho Oval, donde acepta preguntas de todo tipo y aprovecha para criticar o incluso burlarse de los periodistas presentes, a menudo en directo.

El gobierno no decide

Los tres medios afectados anunciaron su demanda judicial para “defender el principio de que el gobierno no decide lo que la prensa informa o publica”.

Este veto presidencial no cumple “los requisitos mínimos del debido proceso: notificación previa basada en criterios claros y la oportunidad de ser escuchados” explica la demanda, consultada por la AFP.

Foto: AP Photo/Peter Morrison

“El Presidente no oculta que su prohibición castiga un derecho a la libertad de expresión que está protegido, declarando expresamente que decidió vetar a CNN, MS NOW y Politico por su cobertura ‘acumulativa’ durante los últimos dos años”, añade la demanda judicial, presentada en Washington.

Los medios pidieron un auto judicial de urgencia que suspenda el veto presidencial. El juez encargado del caso convocó a las partes para una audiencia el miércoles.

En un mensaje en su red Truth Social este lunes, Trump reiteró sus acusaciones y aseguró que lleva a cabo una ofensiva contra las “NOTICIAS FALSAS, algo que ha crecido como un cáncer” en Estados Unidos.

“Esto es una amenaza para nuestra seguridad nacional y debe detenerse, ¡AHORA!”, añadió.

En un mensaje posterior, Trump pareció aceptar un revés judicial.

“Casi sin lugar a dudas y, como de costumbre, optaremos por la apelación” explicó.

Mismo juez

La libertad de prensa está garantizada en Estados Unidos por la Primera Enmienda de la Constitución.

“La Casa Blanca no está llevando a cabo un ataque contra la prensa libre, algo que valoro profundamente” aseguró Trump.

“Los medios no deberían poder escribir o informar constantemente FICCIÓN y MENTIRAS cuando están cubriendo al presidente de Estados Unidos”, dijo.

Donald Trump abre la puerta a reunirse con el presidente de Irán en Nueva York

Trump achaca desde hace años a medios como CNN haber ayudado a propagar las acusaciones de que estaba confabulado con Rusia durante su primer mandato como presidente.

El presidente ha mostrado también su enfado por el recurso de los medios de comunicación a fuentes militares anónimas para explicar las dificultades de Estados Unidos en su guerra con Irán.

Trump vetó en su primer mandato (2017-2021) al periodista Jim Acosta de CNN, pero luego la justicia obligó a la Casa Blanca a restituirle el acceso en cuestión de días.

También vetó a Associated Press, pero luego la justicia revocó la medida.

El juez que restituyó la credencial al periodista Jim Acosta es el mismo que ahora asumió el caso de CNN, MS NOW y Politico.

“El juez se llama Tim Kelly y, lamentablemente, fue nombrado por ‘TRUMP’” reconoció el presidente en su mensaje en Truth Social.

*Con información de AFP