Donald Trump abre la puerta a reunirse con el presidente de Irán en Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este domingo su disposición a reunirse con el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aprovechando su visita a Nueva York con motivo de la sesión anual de la Asamblea General de la ONU que se celebra la semana próxima.

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“Ha dicho que probablemente esté abierto a ello”, citó a Trump el periodista y corresponsal de Fox News en Jerusalén Trey Yingst, tras una conversación con el mandatario.

Trump explicó a Yingst que está “en modo tomar decisiones” y que “van a pasar grandes cosas en un futuro no muy distante”. Las opciones que están sobre la mesa son, explicó, “arrasar Irán, dejarles que se pudran por la vía económica o pactar”. “Espero que se comporten”, planteó.

El inquilino de la Casa Blanca explicó que este fin de semana “no es distinto de otros”, a pesar de las alertas enviadas a los ciudadanos estadounidenses que estén en la región de Oriente Medio. Además, afirmó que los responsables iraníes “se esconden como ratas”.

En cuanto a la ofensiva de las milicias hutíes en Yemen, Trump destacó de nuevo que mantienen una comunicación con ellas y que “están de acuerdo en que no van a luchar con Estados Unidos”.

Donald Trump. Foto: Clodagh Kilcoyne/PA via AP

Estados Unidos envía un mensaje a sus ciudadanos en la región

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el sábado una alerta de seguridad en la que pidió a sus ciudadanos presentes en Oriente Medio que extremaran la vigilancia ante un entorno de seguridad “complejo” y con elevado riesgo de una “escalada imprevista”, al tiempo que advirtió de la posibilidad de que Irán y sus grupos afines perpetren ataques contra intereses estadounidenses en cualquier parte del mundo.

La cartera de Exteriores norteamericana señaló que las “hostilidades abiertas” por los últimos ataques de los rebeldes hutíes —respaldados por Teherán— contra Arabia Saudí, que han incluido ataques dirigidos contra las principales ciudades del país y sectores energéticos clave, mantienen el potencial de derivar en un conflicto militar de rápida escalada.

Ante este escenario, la administración estadounidense instó a sus ciudadanos a prevenir posibles cancelaciones de vuelos, cierres del espacio aéreo e interrupciones operativas en las rutas comerciales.

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De igual modo, el Departamento de Estado recomendó formalmente a los ciudadanos en territorio estadounidense que “reconsideren seriamente” cualquier viaje a la región o a través de su espacio aéreo, instando a los viajeros a verificar de forma permanente la operatividad de aerolíneas y aeropuertos.

Asimismo, Washington elevó la alerta de sus delegaciones diplomáticas e instituciones a escala global, advirtiendo de que tanto las autoridades iraníes como sus milicias aliadas podrían fijar como objetivo sedes diplomáticas, empresas e instituciones vinculadas a Estados Unidos fuera de la zona de conflicto.

Esta advertencia llega después de que los rebeldes hutíes lanzaran ataques contra la capital de Arabia Saudí, Riad, e instalaciones de Saudi Aramco, la mayor petrolera del mundo y propiedad del Gobierno saudí, en la costa occidental del país.

*Con información de Europa Press