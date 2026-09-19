Donald Trump anuncia la creación de la ‘Fuerza de la IA’ y el nombramiento de un ‘zar’ ante las advertencias del sector

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado la creación de una “Fuerza de la IA” y la designación de un “zar” en su administración, para impulsar y coordinar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), respondiendo así a las advertencias en los últimos días por los principales líderes del sector ante el acelerado avance de esta tecnología.

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En una publicación en sus redes sociales, el inquilino de la Casa Blanca volvió a desestimar las advertencias emitidas sobre el rápido desarrollo de la IA, la cual ha sido presentada como una amenaza para la existencia humana. De esta manera, Trump prometió fomentar su desarrollo en Estados Unidos y afirmó que el sistema judicial ya actúa como salvaguarda.

“De ninguna manera obstaculizaremos ni frenaremos el crecimiento de esta increíble industria. Al contrario, la valoraremos, la apoyaremos y velaremos por su desarrollo. Sin embargo, también estaremos atentos a las malas prácticas, y podemos hacerlo fácilmente con nuestro sistema de justicia penal y civil ya existente”, declaró.

El presidente estadounidense comparó esta tecnología con otros acontecimientos históricos, como por ejemplo el desarrollo de Internet, y lo calificó como “la próxima revolución industrial”. Asimismo, cree que incluso su impacto “será más grande”, llegando incluso a indicar que la IA podría aglutinar el 25 % del PIB de Washington.

En este contexto, el mandatario republicano anunció la puesta en marcha de esta “Fuerza de la Inteligencia Artificial”, cuyos detalles aún no se han hecho públicos. Asimismo, Trump confirmó que formalizará en breve el nombramiento de un nuevo “zar” gubernamental para el sector, vacante desde que David Sacks --designado en diciembre de 2024 como responsable de IA y criptomonedas de la Casa Blanca-- concluyera su mandato como funcionario especial el pasado mes de marzo.

“Estoy creando la Fuerza de Inteligencia Artificial, de forma muy similar a como hice con la Fuerza Espacial, que ha sido un éxito tremendo durante mi primer mandato. Con ese fin, anunciaré, en un futuro próximo al ‘zar’ de la IA”, indicó.

El anuncio coincide con la preparación de la próxima cumbre en Washington entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, en la que se prevé que la competencia por el liderazgo tecnológico global de la IA ocupe un lugar central. Precisamente la semana pasada, Sacks matizó en declaraciones a la cadena CBS que los recelos sobre la amenaza existencial de la IA son “exagerados” y defendió la necesidad de mantener el ritmo de desarrollo de esta tecnología bajo una cautela razonable.

*Con información de Europa Press