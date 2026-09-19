Delcy Rodríguez recibe en Caracas al presidente de Paraguay para avanzar en la “normalización” de relaciones

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este sábado en el Palacio de Miraflores a su homólogo de Paraguay, Santiago Peña, en lo que supone un primer acercamiento con visas a normalizar las relaciones entre los dos países, rotas desde principios del año pasado.

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Peña, acompañado por la primera dama y el ministro de Exteriores, Rubén Ramírez, fue recibido por Rodríguez en la capital venezolana, Caracas, donde mantuvo un “encuentro de mutuo respeto” en el que “abordaron temas fundamentales como el proceso institucional de Venezuela, el fortalecimiento de la economía y la lucha conjunta contra el crimen transnacional organizado”, de acuerdo a una nota difundida por la Presidencia de Paraguay.

De acuerdo a la cadena de televisión venezolana VTV, ambos dirigentes suscribieron un comunicado conjunto para avanzar “en la normalización de las relaciones bilaterales” entre Paraguay y Venezuela, que fue firmado por el ministro Rubén Ramírez y el ministro de Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia.

La visita refleja un cambio de rumbo para Paraguay, históricamente uno de los críticos más acérrimos de las autoridades venezolanas, llegando a reconocer al opositor Juan Guaidó como presidente interino, reconocimiento que retiró posteriormente.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), y el presidente de Paraguay, Santiago Peña —acompañado por su esposa, la primera dama Leticia Ocampos—, se despiden tras una reunión en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas. Foto: AP Photo/Pedro Mattey

Fue en enero de 2025, cuando Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Paraguay y expulsó a todo el personal diplomático paraguayo en el país, tras el reconocimiento a Edmundo González como presidente electo tras los comicios presidenciales de julio de 2024.

*Con información de Europa Press