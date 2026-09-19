Lo que parecía ser un contrato de gestación subrogada por 120.000 dólares terminó revelando una historia mucho más grande.

Una mujer estadounidense descubrió durante su embarazo que el padre del bebé era el multimillonario chino Xu Bo, a quien se le atribuyen más de 100 hijos nacidos mediante este procedimiento en Estados Unidos.

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Un embarazo que destapó el millonario secreto

El caso volvió a generar atención después de una investigación de CBS News sobre la experiencia de una gestante identificada como Judy, quien decidió mantener su nombre en reserva.

La mujer encontró en Instagram un anuncio de una agencia de gestación subrogada. Según su relato, aceptó el proceso porque le ofrecían 120.000 dólares y entendió que llevaría en su vientre al hijo de un padre soltero que quería ampliar su familia.

Judy aseguró que intentó conocer al hombre para quien estaba gestando, pero nunca logró reunirse con él. También preguntó a la agencia cuántas mujeres estaban llevando hijos para ese mismo padre y, según su testimonio, le dijeron que eran cerca de dos docenas.

La verdadera identidad del hombre salió a la luz cuando periodistas revisaron documentos filtrados y le mostraron información relacionada con Xu Bo.

La mujer contó que se sintió sorprendida al descubrir que el padre era un empresario que, según investigaciones periodísticas, había recurrido a numerosas gestantes en Estados Unidos.

A pesar de lo ocurrido, Judy decidió continuar con el embarazo después de hablar con familiares y amigos.

Para entonces, ya había firmado el contrato y dependía del dinero acordado.

La agencia involucrada anunció posteriormente cambios en sus procedimientos para entregar más información a las futuras gestantes y permitirles acceder a asesoría legal y psicológica independiente cuando aparezcan nuevos elementos durante el proceso.

Una mujer embarazada representa el proceso de gestación subrogada, una práctica que quedó bajo el foco a raíz del caso del empresario chino Xu Bo en Estados Unidos. Foto: Getty Images

El multimillonario que quería una familia numerosa

Xu Bo es el fundador de Duoyi Network, una compañía china dedicada al desarrollo de videojuegos.

El empresario ha declarado que no cree en el matrimonio ni en las relaciones de pareja convencionales y ha defendido las uniones sin formalidades como una alternativa que, según él, evita las consecuencias de un eventual divorcio.

Su historia comenzó a llamar la atención en California cuando empleados de un tribunal de familia detectaron un patrón inusual.

El mismo hombre aparecía en numerosas solicitudes de reconocimiento de paternidad, incluso para niños que todavía no habían nacido.

La jueza Amy Pellman citó a Xu a una audiencia confidencial en 2023.

El empresario participó por videollamada desde China y, según personas familiarizadas con el proceso citadas por The Wall Street Journal, dijo que esperaba tener alrededor de 20 hijos nacidos en Estados Unidos mediante gestación subrogada y que quería que algunos pudieran hacerse cargo de sus negocios.

Sin embargo, la investigación del Wall Street Journal, basada en documentos judiciales y otras fuentes, reveló que la magnitud de su familia era mucho mayor.

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Una compañía vinculada con Xu confirmó que tenía más de 100 hijos nacidos mediante gestación subrogada en Estados Unidos, después de que su expareja, Tang Jing, afirmara que la cifra podía llegar a 300.

La empresa negó esta última versión, pero confirmó que eran más de 100.

No está confirmado que todos sean varones. El Wall Street Journal señaló que los menores que aparecen en un video relacionado con Xu parecían ser mayoritariamente niños, pero no existe una cifra pública que permita determinarlo con precisión.