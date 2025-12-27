Estados Unidos

¿Qué falta por publicar de los archivos Epstein y lo que podría revelarse en 2026?

Más de un millón de documentos aún no han sido divulgados; nuevas revelaciones sobre figuras públicas y la investigación podrían salir a la luz durante 2026.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

28 de diciembre de 2025, 2:04 a. m.
Jeffrey Epstein, el financista estadounidense condenado por tráfico sexual de menores, cuyo caso sigue revelando documentos inéditos en 2026.
Jeffrey Epstein, el financista estadounidense condenado por tráfico sexual de menores, cuyo caso sigue revelando documentos inéditos en 2026. Foto: getty images

El caso de Jeffrey Epstein, el multimillonario estadounidense condenado por tráfico sexual de menores y fallecido en 2019, sigue generando titulares.

La aprobación de la Epstein Files Transparency Act, una ley que obliga al Departamento de Justicia (DOJ) a publicar los archivos relacionados con su investigación, marcó el inicio de la divulgación de documentos, fotografías y registros.

Sin embargo, según reportes de CNN en Español y otros medios internacionales, una gran cantidad de material aún no ha sido publicado y se anticipa que seguirá saliendo a la luz durante 2026.

Polémicas afirmaciones de Donald Trump refiriéndose a Jeffrey Epstein en medio de mensaje navideño: “los muchos sinvergüenzas que adoraban a Jeffrey Epstein”

Archivos clave aún por publicar y los retrasos en la transparencia

A finales de 2025, el Departamento de Justicia reconoció que, tras comenzar la publicación de archivos, se encontraron más de un millón de documentos adicionales que requieren revisión antes de ser divulgados.

Noticias Estados Unidos

Marco Rubio pone a Colombia en el centro de la alerta regional por el narco: “Esta es la amenaza que enfrenta todo el hemisferio”

Noticias Estados Unidos

Trump en el Kennedy Center: ¿un homenaje o un abuso de poder?

Noticias Estados Unidos

Tormentas provocan miles de vuelos cancelados: estas son las rutas afectadas en medio de viajes de fin de año

Noticias Estados Unidos

Nueva York se alista para la Nochevieja en ‘One Times Square’ y la llegada de 2026

Noticias Estados Unidos

Caos en el aeropuerto JFK hoy sábado 27 de diciembre: retrasos y cancelaciones por tormenta de nieve

Noticias Estados Unidos

Disney World sorprende a visitantes con plan para demoler una parte icónica del parque: este es el proyecto de la compañía

Noticias Estados Unidos

Target se reinventa en 2026: así cambiarán sus tiendas para sorprender a los clientes

Este retraso se debe a la necesidad de proteger la identidad de las víctimas y garantizar que la información sensible no se haga pública sin las debidas redacciones.

Entre el material pendiente se incluyen registros internos del FBI y del DOJ, correos electrónicos, memorandos, registros de viajes y comunicaciones financieras, así como borradores de cargos que nunca llegaron a presentarse, de acuerdo a lo que registra el New York Post.

Aunque los primeros archivos publicados han recibido gran cobertura mediática, analistas legales y víctimas de abuso han señalado que la censura de nombres y detalles importantes dificulta la transparencia y deja muchas preguntas sin respuesta.

Qué se espera que revelen los documentos pendientes de los archivos Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció que ha encontrado más de un millón de documentos potencialmente vinculados al caso de Jeffrey Epstein, los cuales todavía están siendo revisados para su publicación.

Este enorme volumen de material, que proviene tanto de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York como del FBI, se une a las decenas de miles de páginas ya puestas a disposición del público, pero aún requiere tiempo y trabajo de redacción legal antes de ser accesible públicamente, como se indica en NBC 10 Philadelphia.

Las autoridades han reconocido que este proceso podría tomar varias semanas adicionales, más allá de los plazos originales establecidos por la ley, debido a la cantidad de documentos y la necesidad de aplicar redacciones para proteger la identidad de las víctimas y respetar otras restricciones legales.

Entre las áreas en las que se espera mayor información estarían los siguientes aspectos:

  • Detalles más completos sobre comunicaciones internas relacionadas con la investigación, incluidos correos electrónicos y memorandos entre fiscales y agentes que podrían reflejar cómo se manejaron decisiones clave. Esto podría aclarar aspectos de la estrategia legal o la cronología de la investigación.
  • Información adicional sobre redes de contactos y patrones de comportamiento, que vaya más allá de simples listas de nombres o fotografías. Al revisar un volumen mayor de correos, registros de viaje y listas de contactos, los investigadores esperan reconstruir cómo operaban ciertas relaciones en torno a Epstein y Maxwell.
  • Datos más ricos sobre posibles “co-conspiradores” o individuos implicados indirectamente, incluidos borradores de memorandos sobre investigaciones de allegados. Algunos correos internos ya sugieren que los fiscales discutieron memorandos sobre “co-conspiradores” incluso antes del arresto de Epstein en 2019.
  • Material digital incautado (videos, dispositivos electrónicos, discos duros) que hasta ahora no había sido procesado por completo. El FBI indicó que había trabajado en romper codificaciones y acceder a datos de teléfonos, computadoras y servidores incautados, como se indica en CBS News.
Departamento de Justicia de Estados Unidos revela nuevo lote de documentos del caso de Jeffrey Epstein; salen a la luz más fotos de famosos

Los expertos han señalado que, aunque parte del material puede estar fuertemente censurado, la simple existencia de tantos documentos nuevos ofrece la posibilidad de comprender mejor la estructura operativa y las conexiones personales alrededor de Epstein.

Mas de Noticias Estados Unidos

kilmar Ábrego

La Casa Blanca estalla por Tiktoks de Kilmar Ábrego y critica la “orden de silencio” que enfrenta el Gobierno en el polémico caso

Jeffrey Epstein, el financista estadounidense condenado por tráfico sexual de menores, cuyo caso sigue revelando documentos inéditos en 2026.

¿Qué falta por publicar de los archivos Epstein y lo que podría revelarse en 2026?

Marco Rubio

Marco Rubio pone a Colombia en el centro de la alerta regional por el narco: “Esta es la amenaza que enfrenta todo el hemisferio”

El icónico John F. Kennedy Center en Washington D.C., ahora con el nombre de Donald Trump, ha generado polémica cultural y legal.

Trump en el Kennedy Center: ¿un homenaje o un abuso de poder?

Sad and tired woman sitting in the airport - missed or cancelled flight concept

Tormentas provocan miles de vuelos cancelados: estas son las rutas afectadas en medio de viajes de fin de año

Nueva York se prepara para recibir el Año Nuevo con la tradicional caída de la bola en One Times Square y un amplio operativo de seguridad y logística.

Nueva York se alista para la Nochevieja en ‘One Times Square’ y la llegada de 2026

Tormenta invernal provoca retrasos y cancelaciones de vuelos en el noreste de Estados Unidos durante el pico de viajes posnavideños.

Caos en el aeropuerto JFK hoy sábado 27 de diciembre: retrasos y cancelaciones por tormenta de nieve

Disney Orlando, Florida, Estados Unidos, se prepara para la época navideña, pero las recientes muertes en sus resorts han encendido alarmas entre turistas y autoridades.

Disney World sorprende a visitantes con plan para demoler una parte icónica del parque: este es el proyecto de la compañía

EE.UU.

Target se reinventa en 2026: así cambiarán sus tiendas para sorprender a los clientes

Mejor ciudad en EE. UU. para Año Nuevo

Las mejores ciudades de Estados Unidos para pasar la noche de Año Nuevo, ¿cuál es la más económica?

Noticias Destacadas