Terrorismo en EE. UU.: detienen a joven vinculado con ISIS que ya tendría ataques planificados

Un joven de 21 años fue detenido en Pensilvania, Estados Unidos, acusado de preparar un ataque inspirado en el grupo Estado Islámico (ISIS), después de que investigadores federales detectaran la adquisición de armas y comunicaciones relacionadas con posibles acciones violentas. El arresto ocurrió durante el fin de semana en un hotel de Cranberry Township.

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El detenido fue identificado como Jonathan Hunter Kramer, residente de Valencia, Pensilvania. Según una denuncia penal federal, el FBI encontró en la habitación donde se alojaba un rifle semiautomático, más de 150 municiones, dos cargadores, una mira telescópica y otros elementos. También fueron incautados dos teléfonos, uno de ellos protegido mediante bolsas que bloquean las señales.

La investigación, sin embargo, se remonta a varios años atrás. En 2023, el FBI habría encontrado en el computador de Kramer una grabación en la que expresaba lealtad a ISIS. Las autoridades también lo vincularon entonces con comunidades digitales en las que habría publicado amenazas y material relacionado con la fabricación de explosivos.

Un soldado enmascarado del Estado Islámico posa sosteniendo la pancarta de ISIS en algún lugar de los desiertos de Irak o Siria. Foto: Pictures from History/Universal

Kramer permaneció durante casi tres años en un centro de detención juvenil y recuperó su libertad en marzo de 2026. Poco después, según los investigadores, volvió a establecer contacto con personas de sus antiguos círculos digitales y comenzó nuevamente a adquirir artículos que llamaron la atención de las autoridades.

La denuncia señala que el joven utilizaba el alias “Hamza Al Rashid” en plataformas de comunicación y habría participado en conversaciones sobre diferentes formas de violencia. Entre los lugares mencionados en los documentos aparecen espacios concurridos como establecimientos de entretenimiento, teatros, conciertos y determinados centros educativos.

Los investigadores también sostienen que Kramer había expresado en internet su intención de realizar una operación violenta. De acuerdo con la documentación judicial, las autoridades siguieron sus comunicaciones y movimientos hasta determinar que existían indicios de preparación para un posible ataque.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos relacionados con la recepción de un arma de fuego presuntamente destinada a ser utilizada en un delito o acto terrorista. Kramer compareció ante un juez y quedó bajo custodia preventiva mientras avanza el proceso judicial.

Escudo FBI. Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

El director del FBI, Kash Patel, afirmó que el detenido presuntamente había combinado propaganda de ISIS, planificación de ataques y adquisición de armamento. El fiscal general Todd Blanche destacó que la operación permitió intervenir antes de que se produjeran víctimas.

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El caso vuelve a poner el foco sobre la radicalización a través de internet y el seguimiento de individuos que, según las autoridades estadounidenses, pueden pasar de consumir propaganda extremista a desarrollar planes concretos de violencia.